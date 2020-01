Ambasadorowie Polski i Izraela potępili kult Stepana Bandery na Ukrainie

Najwyżsi rangą dyplomaci Polski i Izraela na Ukrainie skrytykowali oddawanie przez ukraińskie władze czci skompromitowanym postaciom historycznym, m.in. Stepanowi Banderze.

W czwartek na stronie internetowej polskiego MSZ oraz na facebookowym profilu ambasady RP w Kijowie ukazało się wspólne oświadczenie ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego oraz ambasadora Izraela na Ukrainie Joela Liona. Odnotowano w nim „z wielkim zatroskaniem i smutkiem” celebrowanie przez ukraińskie władze różnego szczebla postaci historycznych i wydarzeń, „które należy raz na zawsze potępić”.

W oświadczeniu wskazano na dwa przykłady oddawania czci ukraińskim działaczom nacjonalistycznym. Pierwszym z nich jest uchwała Rady Obwodu Lwowskiego z 24 grudnia 2019 roku o przeznaczeniu środków publicznych na uczczenie pamięci Andrija Melnyka – przywódcy tzw. melnykowskiego odłamu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz dwóch innych działaczy – Iwana Łypy oraz jego syna Jurija Łypy. Melnyka nazwano przy tym „nazistowskim kolaborantem”, Iwana Łypę „ksenofobicznym antysemickim i antypolskim pisarzem” a Jurija Łypę „twórcą rasistowskiej teorii ukraińskiej rasy”. Jako drugi przykład dyplomaci Polski i Izraela wskazali zawieszenie 1 stycznia br. na budynku Państwowej Administracji Kijowa wielkiego baneru z wizerunkiem Stepana Bandery – przywódcy tzw. banderowskiego odłamu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Pamiętając o naszych niewinnych braciach i siostrach zamordowanych w latach 1939–1945 na okupowanych terytoriach Polski, które obecnie stanowią część Ukrainy, my, Ambasadorowie Polski i Izraela, uważamy, że wynoszenie do chwały osób, które aktywnie promowały czystki etniczne, jest obrazą, która przynosi efekt przeciwny do zamierzonego w walce z antysemityzmem i w procesie pojednania naszych Narodów” – napisali obaj ambasadorowie.

Nawiązując do prób przeciwdziałania przez rządy obu krajów „kolejnym atakom wobec Żydów, które mają miejsce w różnych krajach” oraz zapobiegania fałszowaniu historii II wojny światowej dyplomaci Polski i Izraela zaapelowali do Rady Obwodu Lwowskiego oraz Państwowej Administracji Kijowa o przyłączenie się do „dialogu w celu poszukiwania prawdy”. Zadeklarowali przy tym gotowość do ułatwienia współpracy z odpowiednimi instytucjami w Izraelu i Polsce, w tym z Yad Vashem i Instytutem Pamięci Narodowej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przypomnijmy, że podobny dokument ambasadorowie Polski i Izraela podpisali w czerwcu 2019 roku. Był to wspólny list do mera d. Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwska), w którym dyplomaci wyrazili protest przeciwko wzniesieniu w tym mieście pomnika głównodowodzącego UPA Romana Szuchewycza.

CZYTAJ TAKŻE: Ukraiński IPN świętuje urodziny Bandery: „Dzisiaj słysząc ‚Sława Ukrainie’ wspominamy jego”

Kresy.pl / kijow.msz.gov.pl