Hołownia wyszydza CPK. Internauci i ekspert zażenowani poziomem argumentacji [+VIDEO]

Podczas spotkania z młodzieżą licealną marszałek Sejmu Szymon Hołowni szydził z koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego argumentacja wywołała zażenowanie komentatorów. „Miało być śmiesznie, a wyszło żałośnie” – skomentował ekspert ds. lotnictwa Maciej Wilk, analizując „argumenty” Hołowni.

W sieci zamieszczono nagrania ze spotkania marszałka Sejmu i lidera Polski 2050, Szymona Hołowni, z młodzieżą z jednej ze szkół średnich. Najpewniej jest to spotkanie z uczniami I LO im. Zygmunta Krasińskiego i SP nr 6 w Ciechanowie, o którym w piątek poinformowała Kancelaria Sejmu. Zamieszczono też pełne nagranie.

Polityk komentował sprawę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyznał otwarcie, że jest wobec tego projektu sceptyczny.

„Ale jeżeli się będzie opłacało, jedźmy z tym i róbmy to lotnisko” – dodaje. „Natomiast ok, ale kto będzie z tego latał, jeżeli po pandemii wyszliśmy z takim kryzysem branży lotniczej, ona się teraz odradza, jak wyszliśmy?” – kontynuuje. Następnie przechodzi do przedstawienia “argumentów”, w istocie sprowadzających się do kpiny i szyderstwa.

“To będzie naprawdę tak, że ktoś w Australii budzi się z taką myślą: poleciałbym dzisiaj do Baranowa? Że w Korei Południowej już ludzie są gotowi i mówią: tak, chcemy pod Łódź polecieć, to zawsze było nasze marzenie, przesiąść się i polecieć dalej?!” – mówił Szymon Hołownia.

“Przecież to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wiedzieć, czy będzie do tego siatka połączeń. Czy jak do tego hubu przywieziemy ludzi, to czy będziemy mieli czym ich rozwieźć do portów docelowych. Czy rzeczywiście będzie taki strumień towarowy, który uzasadni budowę takiego wielkiego projektu” – powiedział lider Polski 2050. “Ja rozumiem marzycieli, bo tamta ekipa bardzo często szła w tę stronę: musimy mieć wielkie, marzycielskie projekty. Ja bym chciał, żeby teraz był czas rzemieślników” – zaznaczył.

Szymon Hołownia. Posłuchajcie argumentów, sceptycznego wobec CPK, Szymka z III d.

Na innym fragmencie, najpewniej z tego samego spotkania, Hołownia dalej szydzi z CPK, w pewnym momencie wzbudzając aplauz swojej widowni:

„Jak za Gierka! Wielkie, z żelaza, centralna huta. Oni, ta poprzednia ekipa, przepraszam, mieli taką skłonność: musi być wielkie, centralne, narodowe (…). Może nawet powinni zrobić ‘Centralny Narodowy Postój Taksówek’. Że co to jest za chaos, że sobie w Szczecinie szukasz taksówki albo na Ubera dzwonisz. Powinien być jeden, pod Łodzią na przykład, i każdy kto chciałby w Lublinie se wezwać taksówkę to powinien jechać pod Łódź i tam wziąć tą taksówkę. Bo inaczej jest bałagan”.

Wystąpienie marszałka Sejmu i jego argumentację krytycznie i zażenowaniem komentują internauci.

Wypowiedzi Hołowni skomentował na platformie X Maciej Wilk, ekspert ds. lotnictwa.

„Szymon Hołownia w ramach prekampanii prezydenckiej spotkał się z młodzieżą licealną i w kontekście CPK raczył był podzielić się swoją sceptyczną opinią oraz targającymi nim wątpliwościami” – pisze Wilk. Następnie odnosi się do prześmiewczych uwag lidera Polski 2050.

Odnośnie stanu branży lotniczej po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, Wilk pisze, że w 2023 roku „światowe przewozy pasażerskie wyniosły 94,1% stanu z 2019 r., a w 4 kwartale 2023 r. już 98,2%”. Dodał, że według szacunków „w tym roku branża osiągnie najwyższe wolumeny przewozów w historii”.

„Rynek polski zamknął 2023 r. z absolutnym rekordem przewozów na poziomie 52,4 mln pasażerów, względem 49,0 mln w 2019 r. (+6,9%). Lotnisko Chopina ponownie zbliżyło się do limitu przepustowości i obsłużyło 18,5 mln pasażerów, jedynie 2% poniżej stanu sprzed pandemii. PLL LOT przewiózł ponownie ponad 10 mln pasażerów, wypracowując przy tym historyczny zysk w wysokości ponad miliarda złotych” – argumentuje Wilk.

Następnie kontruje „argument” Hołowni o Australijczykach, którzy rano nagle wpadają na pomysł, by polecieć sobie do Baranowa.

„Z pewnością nie budzą się z taką myślą, jako że żaden przewoźnik europejski ze względu na ogromny dystans, ok. 15,000 km, nie oferuje połączeń bezpośrednich do Australii. Jedynie australijskie linie Qantas oferują eksperymentalne połączenie Londyn – Perth, które stanowi 4. najdłuższą trasę lotniczą świata. Generalnie dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi”.

Podobnie komentuje kolejny „argument” o Koreańczykach, którzy „marzą, aby polecieć pod Łódź i przesiąść się dalej”.

„Miało być śmiesznie, a wyszło żałośnie. Połączenie Polski z Koreą Południową to jeden z naszych największych lotniczych sukcesów ostatnich lat. W 2023 r. z oferty transferowej Lotniska Chopina skorzystało 76,841 pasażerów lecących z lub do Korei Południowej” – zaznaczył Wilk. Dodał, że lotnisko w Warszawie obsługuje 6,6 proc. globalnego rynku hubowego na trasie z Seulu do Londynu, 6,4 proc. na trasie z Seulu do Paryża i 8,1 proc. na trasie z Seulu do Wiednia. „Strzał wyjątkowo kulą w płot” – podsumował.

„Pan Marszałek raczył był chyba zapomnieć, że jest liderem partii Polska 2050, a nie Polska 2005… Młode pokolenie (i nie tylko!) oczekuje dziś od rządzących znacznie więcej niż polityki umiaru, wstrzemięźliwości i minimalizmu. Polska musi być ambitna, musi się rozwijać i z odwagą realizować wielkie projekty. Polityk, który tego nie dostrzega nie powinien nawet myśleć o kandydowaniu na najważniejszy urząd w państwie” – uważa Wilk.

W polskiej przestrzeni publicznej trwa dyskusja nad przyszłością projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. TVP, po zmianie kierownictwa na powiązane z nowym rządem, konsekwentnie stara się przedstawić projekt w niekorzystnym świetle. Ponadto, zadeklarowanym przeciwnikiem inwestycji jest też sam pełnomocnik nowego rządu ds. CPK Maciej Lasek. Niedawno do Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny powołano kolejnego przeciwnika projektu. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych widać wzmożenie dyskusji wokół inwestycji.

Przedstawiciele obecnej większości parlamentarnej deklarowali podczas kampanii wyborczej, że zatrzymają projekt, nazywając go “megalomańskim” i “przeskalowanym”. Obecnie powtarzają, że najpierw trzeba poczekać na wyniki audytu w spółce. Tymczasem nie rozpoczęto jeszcze żadnego audytu zewnętrznego. W sieci powstała społeczna petycja skierowana do najwyższych władz państwowych z prośbą o kontynuację projektu. Kilkadziesiąt tysięcy osób złożyło pod nią podpis.

W piątek w Sejmie formalnie ukonstytuował się zespół parlamentarny opowiadający się za budową CPK, elektrowni atomowych i portów. Jego przewodniczącym został były pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała.

“Wahadło wychyla się w kierunku, że robimy” – WP cytowało w tym tygodniu jednego z ministrów nowego rządu. “Nie spodziewaliśmy się, że tylu naszych zwolenników okaże się jednocześnie zwolennikami CPK” – przyznał wprost jeden z parlamentarzystów nowej większości w rozmowie z WP.

W rozmowie na antenie TVN24 Maciej Lasek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, był pytany o status inwestycji. Poinformował, że wojewoda mazowiecki zwrócił do uzupełnienia wniosek o lokalizację CPK.

Dodajmy, że Austriacy chcą, aby lotnisko Schwechat w Wiedniu było największym centrum przesiadkowym w tej części Europy. Inwestycja zakończy się w 2027 roku, czyli wówczas, gdy według najambitniejszych planów miał ruszyć CPK. Wiedeń “wykorzystuje czas dyskusji nad programem inwestycyjnym w CPK i po prostu buduje swoje” – podkreśla Rzeczpospolita.

