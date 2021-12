W d. kościele jezuitów we Lwowie uroczyście odsłonięto odnowione freski [+VIDEO]

Jak podaje lwowski portal Zaxid.net, w czwartek 2 grudnia w kościele garnizonowym pw. Piotra i Pawła (dawnym kościele jezuitów) uroczyście odsłonięto odnowione XVIII-wieczne freski autorstwa Franciszka Ecksteina.

Freski odnawiano od 2015 roku przy wsparciu strony polskiej. Pracami polskich i ukraińskich konserwatorów kierował profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Paweł Boliński.

„Każdego dnia rozpoczynając prace restauracyjne czuliśmy wielką odpowiedzialność spoczywającą na naszych barkach. Ale jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy taką możliwość” – powiedział Zaxid.net Paweł Boliński.

Ukraińska restauratorka Łesia Hanulak powiedziała, że renowację fresków poprzedziły badania naukowe, w szczególności badania temperatury i wilgotności. Dopiero później przystępowano do właściwej renowacji. Jak mówiła, z wysokości rusztowania freski wyglądają „dziwacznie”, ponieważ szczegóły anatomiczne są zniekształcone. „Ale autor wiedział, że będzie się na nie patrzyło z dołu. Z odległości 28 metrów wszystko układa się na swoim miejscu” – mówiła Hanulak.

Dawny kościół jezuitów we Lwowie (obecnie służący Ukraińcom jako cerkiew garnizonowa) będzie można podziwiać w pełnej krasie na wiosnę przyszłego roku, po tym jak zakończy się restauracja jego fasady.

Barokowy kościół położony nieopodal lwowskiego Rynku do 1945 roku należał do Kościoła rzymskokatolickiego. Po odebraniu go przez władze sowieckie służył jako magazyn książek. W 2011 roku przejął go Kościół greckokatolicki. Jak w czerwcu 2017 r. podawały dzieje.pl, niezabezpieczone i niekonserwowane freski d. kościoła jezuitów były w stanie „katastrofalnym”. W 2012 roku powstał międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół specjalistów z Polski, Ukrainy oraz Włoch zorganizowany przez pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, którego zadaniem stało się ratowanie zabytku. Jego prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

W grudniu 2017 roku zakończono prace nad restauracją fresków w prezbiterium. Później prace kontynuowano przy freskach w nawie głównej.

W czerwcu 2020 roku rozpoczęto restaurację fasady świątyni. Według Zaxid.net środki na restaurację fasady d. kościoła jezuitów dały władze miasta oraz polski państwowy instytut POLONIKA zajmujący się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Kresy.pl / zaxid.net