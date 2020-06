We Lwowie przystąpiono do restauracji fasady d. kościoła jezuitów [+VIDEO]

Przed dawnym kościołem jezuitów we Lwowie (obecnie służącym Ukraińcom jako cerkiew garnizonowa) stanęło rusztowanie i w najbliższych dniach polscy i ukraińscy restauratorzy rozpoczną remont fasady tej jednej z najbardziej popularnych świątyń Lwowa. – podał w czwartek lwowski portal Zaxid.net.

Według Zaxid.net środki na restaurację fasady d. kościoła jezuitów dały władze miasta oraz polski państwowy instytut POLONIKA zajmujący się ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Remont ma potrwać dwa lata i kosztować 8 mln hrywien. Proboszcz cerkwi garnizonowej ks. Taras Mychalczuk określił restaurację fasady jako skomplikowaną, ponieważ posiada ona wiele kamiennych elementów i rzeźb. „Chcemy zaangażować jak najszersze grono ekspertów z Ukrainy i z zagranicy po to, by zrobić wszystko jak najlepiej” – mówił Zaxid.net ks. Mychalczuk.

Restaurator sztuki i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Paweł Boliński zapowiedział, że kamiennymi elementami i rzeźbami na fasadzie zajmą się specjaliści, którzy przyjadą z Polski. Według niego są to rzeźby z XVIII i XIX wieku. „Mocno zniszczone są też kamienne elementy, które trzeba odnowić. Tynk, którym zajmą się ukraińscy specjaliści, też wymaga pilnych prac” – powiedział Boliński.

Prace restauracyjne trwają także we wnętrzu kościoła przy freskach. Rozpoczęto je przed trzema laty. „Zakończyliśmy tak zwaną techniczną konserwację i zabieramy się za estetyczną restaurację” – mówił Boliński pokazując dziennikarzom Zaxid.net XVIII-wieczny fresk Franciszka Ecksteina oczyszczony z później nałożonych warstw i zanieczyszczeń.

Barokowy kościół położony nieopodal lwowskiego Rynku do 1945 roku należał do Kościoła rzymskokatolickiego. Po odebraniu go przez władze sowieckie służył jako magazyn książek. W 2011 roku przejął go Kościół greckokatolicki. Jak w czerwcu 2017 r. podawały dzieje.pl, niezabezpieczone i niekonserwowane freski d. kościoła jezuitów były w stanie „katastrofalnym”. W 2012 roku powstał międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół specjalistów z Polski, Ukrainy oraz Włoch zorganizowany przez pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, którego zadaniem stało się ratowanie zabytku. Jego prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

W grudniu 2017 roku w prezbiterium zakończyły się prace nad restauracją XVIII-wiecznych fresków Franciszka Ecksteina. Prace są kontynuowane przy freskach w nawie głównej.

Kresy.pl / zaxid.net