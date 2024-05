Do Wojska Polskiego trafią dodatkowe hełmy HP-05

Do końca roku do wojskowych jednostek trafi dodatkowo 10 tys. hełmów HP-05. Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą Maskpol S.A. aneks do umowy z ubiegłego roku na dostawę hełmów HP-05 i wz. 2005. W efekcie wartość całego zamówienia wzrosła o ok. 20 mln zł.

Podpisany aneks dotyczy umowy, którą Agencja Uzbrojenia zawarła z należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej firmą Maskpol S.A. w ubiegłym roku. Kontrakt zakładał dostawę prawie 150 tys. hełmów HP-05 oraz wz. 2005. Dzięki aneksowi wojsko otrzyma kolejne hełmy HP-05.

Decyzja spotkała się z krytyką m.in. ze strony Jarosława Wolskiego.

“Tej decyzji nie da się merytorycznie obronić. (…) Piszę to wprost i otwarcie krytykując podjęta decyzję. Dlaczego? Bo HP-05 nie jest hełmem spełniającym obecne wymagania pola walki. Powierzchnia chroniona z boków hełmu jest nieśmiesznym żartem w świetle doświadczeń z pełnoskalowego pola walki. Hi-cut nawet Ukraińcy już nie chcą i proszą o low-cut. Na szczęście Maskopol produkuje świetne hełmy spełniające wymagania współczesnego pola walki – HB-04. Dostają owe w śladowych ilościach załogi SMK RAK. HP/HB-04 jest i było też kupowane przez Straż Graniczną i Policję. Tak, polski przemysł produkuje bardzo dobre hełmy znacznie lepiej chroniące żołnierzy – HB-04. To nie jest problem braku sensownej alternatywy ponieważ ta (HB-04) jest już produkowana w Polsce! Dlaczego zatem nie kupiono czegoś co już produkujemy i ma sens z punktu balistyki na pełnoskalowym polu walki a zamawiamy coś czego nawet Ukraińcy już nie chcą ponieważ zbyt słabo chroni żołnierzy? Siłą inercji ponieważ kupowano tysiące HP-05 za byłego MONa i tak zostało w przeprocedowanych kwitach? Jak to się ma do ‘operacji szpej’? Do troski o najcenniejszy element SZ RP – życie żołnierzy?” – napisał na portalu X Wolski.

Na jego wpis odpowiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła. Jak wyjaśnił, polscy żołnierze będą mieć do dyspozycji zarówno lekki model hełmu HP-05 typu „high-cut”, jak i cięższy – typu „low-cut” wzór 2005 oraz HP-04, które mają trafiać do jednostek w większej liczbie w najbliższych latach. „Hełm HP-04 zastąpi wz. 2005, ale w tym roku nie jest jeszcze dostępny dla sił zbrojnych w ilościach i wyposażeniu oczekiwanym” – wyjaśnił generał Wiesław Kukuła w mediach społecznościowych.

Da się obronić. Nasi żołnierze będą wyposażeni – stosownie do przeznaczenia – w dwa warianty wyposażenia. Ciężki i lekki. W lekkim będziemy wykorzystywać ten typ hełmu. HP-04 zastąpi wz. 2005 ale w tym roku nie jest jeszcze dostępny dla SZ w ilościach i wyposażeniu oczekiwanym. — Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) May 8, 2024

Hełmy HP-05 ważą maksymalnie 1,45 kg (zależnie od rozmiaru). Od klasycznych, zabudowanych hełmów (jak na przykład używanych w Siłach Zbrojnych RP od kilkunastu lat hełmów wz. 2005) różnią się głęboko wyciętą częścią boczną, dzięki temu ich użytkownicy mogą łatwiej używać ochronników słuchu. Hełm ma po bokach szyny montażowe, na których można montować dodatkowe akcesoria – np. noktowizję.

Sztab Generalny WP zakłada szybkie zwiększenie liczby nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy, co ma poprawić morale żołnierzy i rezerwistów. Do końca 2024 roku wycofane mają zostać np. metalowe hełmy, karabinki AKSM, czy też pistolety P-64, P-83 i PM-64.

Dodajmy, że jest to tzw. operacja „Szpej”. Przedstawiciele MON deklarowali, że do końca roku żołnierze mają dostać m.in. nowe, porządne mundury, buty, śpiwory, gogle ochronne czy celowniki optyczne oraz kamizelki kuloodporne. Hełmy metalowe mają zostać całkowicie zastąpione kompozytowymi. O poprawie wyposażenia osobistego żołnierzy mówił też szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zobacz: Media: bieda-wyposażenie dla żołnierzy rezerwy

Kresy.pl / polska-zbrojna.pl