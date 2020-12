Wojsko i bezpieczeństwo (Kresowy Przegląd Tygodnia #6)

Na świecie sprzedaje się coraz więcej broni. Wycofanie się wojsk USA z Niemiec i Afganistanu stanęło pod znakiem zapytania. Drony na dobre wkraczają do sił zbrojnych najpotężniejszych armii świata. Polska jest pomijana przy europejskich projektach obronnych. NATO zacieśnia współpracę z Gruzją. Francuzi dostali zielone światło na tworzenie „wzmocnionych żołnierzy”. Rosjanie intensywnie modernizują swoje siły zbrojne – myśliwiec piątej generacji Su-57 dostarczony zostanie jeszcze przed końcem roku, a seryjna produkcja czołgów T-14 zacznie w roku 2021.

Przegląd wojskowy

25 największych firm zbrojeniowych świata sprzedało w 2019 roku broń i usługi wojskowe o łącznej wartości 361 mld dolarów, o 8,5 proc. więcej niż w roku 2018 – wynika z raportu SIPRI. W zestawieniu wciąż dominują Amerykanie, zyskują firmy chińskie, a tracą rosyjskie. Z piątkowego oświadczenia Departamentu Obrony i Departamentu Stanu wynika, że Stany Zjednoczone sprzedały w roku obrotowym 2020 broń o wartości 175 miliardów dolarów zagranicznym partnerom i sojusznikom, co stanowi 2,8-procentowy wzrost w stosunku do sumy z poprzedniego roku.

Amerykańska Agencja Współpracy Obronnej (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) opublikowała 4 grudnia dane związane z eksportem uzbrojenia w roku podatkowym 2020. Polska zajęła w zestawieniu 2. miejsce z wynikiem 4,71 mld USD.

Centrum AFLMC (Air Force Life Cycle Management Center), które należy do sił powietrznych USA, wybrało trzy firmy, które dostały środki finansowe w celu stworzenia automatycznych bezzałogowców do programu Skyborg Vanguard. Decyzja została ogłoszona w poniedziałek. Propozycje maszyn stworzą firmy: Boeing, General Atomics i Kratos. Firma Krotos otrzymała na ten cel 37,8 mln USD, Boeing – 25,7 mln USD a General Atomics – 14,3 mln USD. Prototypy mają zostać dostarczone najpóźniej do maja 2021 roku.

We wtorek wieczorem Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o budżecie Pentagonu na rok 2021. Warunkuje ona planowane wycofanie części wojsk USA z Niemiec i Afganistanu od przedstawienia oceny skutków tego kroku. Rozszerza także sankcje dotyczące projektu Nord Stream 2. Weto budżetu zapowiedział Donald Trump. „Największym wygranym naszego nowego projektu ustawy obronnej są Chiny! Zawetuję to” – napisał na Twitterze prezydent USA.

Pierwsza grupa systemów wyrzutni rakiet M270 MLRS przybyła do Polski, aby „zapewnić stałą obecność wojsk USA w Europie Wschodniej” – poinformował w piątek portal Defence Blog.

W środę ukazał się raport Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec. Dotyczy on postępów głównych programów modernizacyjnych Bundeswehry. Jest to pierwszy dokument, w którym zasugerowano rozszerzenie listy uczestników programu MGCS (bojowe wozy nowej generacji, głównie następca czołgów AMX Leclerc i Leopard 2). Polska nie jest brana pod uwagę.

Koncern Airbus porozumiał się z europejską agencją OCCAR, reprezentującą Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy, ws. zakresu warunków umowy dotyczącej programu bezzałogowca dalekiego zasięgu Eurodron MALE.

Tajwan planuje zakup dodatkowych 300 pocisków Patriot z USA, aby przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu Chin wobec wyspy – poinformował w poniedziałek portal Taiwan News.

Marynarka Wojenna USA chce używać latających dronów wystrzeliwanych z okrętów podwodnych, które pomagałyby im w wyszukiwaniu okrętów do zniszczenia – czytamy na portalu „Defense News”.

Boeing poinformował w środę o oblataniu prototypowego egzemplarza bezzałogowego aparatu latającego MQ-25 Stingray z zasobnikiem ARS (Aerial Refueling Store). Oznacza to wejście programu prób w locie w nowy etap. Boeing ma dostarczyć 72 egzemplarze bezzałogowych MQ-25A Stingray w ramach programu modernizacji lotnictwa morskiego USA.

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy i natowsko-gruzińskie Połączone Centrum Szkoleń i Ewaluacji (JTEC) w Tbilisi podpisały kolejną umowę o partnerstwie pomiędzy NATO i Gruzją. Na stronie JFTC wydarzenie określono jako „kolejny kamień milowy” we współpracy NATO-Gruzja. Pod koniec listopada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że Sojusz Północnoatlantycki planuje dalsze umacnianie swojej pozycji w rejonie Morza Czarnego, w tym poprzez ścisłą współpracę z Ukrainą i Gruzją.

Pandemia koronawirusa nie wpłynie na termin przekazania wojskom pierwszych egzemplarzy zestawów przeciwlotniczych S-500 Prometheus, które powinny zostać dostarczone w 2021 roku – oświadczył w poniedziałek Siergiej Czemiezow, szef rosyjskiej, państwowej korporacji Rostec.

Rosjanie prowadzą ocenę ewaluacyjną drona rozpoznawczo-uderzeniowego Korsar, określanego przez media mianem „jednego z najbardziej tajemniczych dronów w arsenale rosyjskich wojsk”. Produkcja seryjna ma ruszyć jak tylko rosyjski resort obrony złoży oficjalne zamówienie.

Według szefa Rostiechu, pierwszy seryjny myśliwiec 5. generacji Su-57 powinien zostać dostarczony przed końcem roku. Pierwsze maszyny z nowym silnikiem tzw. drugiego etapu mają być gotowe w 2022 roku.

Z kolei seryjne dostawy nowego czołgu T-14 zaczną się w 2021 roku. Poinformowano też, że wersja bezzałogowa tego pojazdu nie będzie produkowana seryjnie.

We wtorek Rosja i Sudan podpisały porozumienie o utworzeniu bazy dla rosyjskiej marynarki wojennej. Baza na terenie Sudanu może mieć strategiczne znaczenie dla rosyjskich wojsk.

Rosja zdecydowała o rozmieszczeniu w rejonie Petersburga i leningradzkiej bazy morskiej nowoczesnych, rakietowych systemów przeciwokrętowych Bał. Mają one umożliwić kontrolę całej Zatoki Fińskiej.

Państwowe próby rosyjskiego gąsienicowego bezzałogowego pojazdu bojowego Uran-9 zostaną zakończone w tym roku, poinformował w środę w wywiadzie dla gazety Krasnaja Zwezda, dowódca rosyjskich wojsk lądowych, generał Oleg Saliukow.

Ministerstwo obrony Rosji zdecydowało o zakupie nowych, pływających niszczycieli czołgów Sprut-SDM1 dla wojsk powietrznodesantowych – informuje „Izwiestija”.

Rosyjskie okręty mają wziąć udział w ćwiczeniach AMAN-2021 jakie w lutym odbędą się u wybrzeży Pakistanu. „Będą miały miejsce na wodach [u] pakistańskiego portu w Karaczi. Ćwiczenia zostały zainicjowane przez Islamską Republikę Pakistanu, która przygotowała też obszar” – podała agencja informacyjna TASS. Rosjanie nie będą jedynymi gośćmi na pakistańskich ćwiczeniach wojskowych. Mają pojawić się marynarze z 30 państw. Przy czym tylko część państw zaangażuje w ćwiczenia swoje okręty. Będą to, obok Rosji i Pakistanu, Chiny, Japonia, Turcja, Filipiny, Sri Lanka, Wielka Brytania, USA, Indonezja i Malezja.

Rosyjska fregata „Admirał Gorszkow” przeprowadziła kolejny udany test pocisku hipersonicznego Cyrkon. Już w przyszłym roku może rozpocząć się wdrażanie tej broni w rosyjskiej marynarce wojennej.

Trałowiec, duży desantowy okręt i dwie nowe korwety mają wejść do służby w rosyjskiej marynarce wojennej do końca tego roku – poinformował w piątek w wywiadzie dla gazety Krasnaja Zwiezda, admirał rosyjskiej marynarki wojennej Nikołaj Jewmienow.

Zachodnią część Rosji pokryje wielki, zautomatyzowany system obrony powietrznej, w skład którego wejdą myśliwce, rakietowe systemy przeciwlotnicze i radary – pisze „Izwiestija”.

Centralny Instytut Badawczy Budowy Maszyn Precyzyjnych (TsNIITochMash, część państwowej korporacji technologicznej Rostec) dostarczył przez ostatnie osiem lat wojskom rosyjskim prawie 300 000 zestawów bojowych Ratnik – poinformowało w czwartek biuro prasowe Rostec.

8 grudnia Emmanuel Macron ogłosił, że Francja będzie miała kolejny lotniskowiec i że będzie to okręt o napędzie atomowym, podał portal Defense News. Nowy lotniskowiec ma być gotowy przed końcem 2038 r. i ma zastąpić lotniskowiec Charles de Gaulle, który został wprowadzony do służby w 2001 r.

Francuskie siły zbrojne zostały upoważnione do tworzenia „wzmocnionych żołnierzy” w oparciu o zalecenia komisji ds. etyki wojskowej. Chodzi przede wszystkim o techniczne, chirurgiczne i farmakologiczne wspomaganie zmysłów czy wszczepianie czipów, które będą mogły przesyłać lub odbierać zdalne informacje przydatne na polu walki oraz lokalizować żołnierzy, aby uniknąć bratobójczego ognia. Możliwe są np. operacje narządu słuchu, aby żołnierze mogli usłyszeć ultra- i infradźwięki czy rogówki oka, aby zwiększyć ostrość widzenia o kilkadziesiąt procent lub umożliwić widzenie w ciemności. Faza rozwojowa polskiego programu żołnierza przyszłości ma zakończyć się w 2021 roku.

Wiceminister obrony Ukrainy zadeklarował, że w 2021 roku jego ministerstwo chce zacząć finansowanie prac rozwojowych rodzimego, ukraińskiego operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego Hrim-2 / Grom-2.

Na Ukrainie trwają prace dotyczące głębokiej modernizacji czołgów T-64 do wersji „Krab” i Opłot do wersji „Bastion”. Za kilka lat będą one stanowić podstawę wyposażenia ukraińskich sił pancernych.

Produkcja-montaż na Ukrainie, transfer technologii i realna cena – ukraiński portal „Defense Express” podaje nowe szczegóły dotyczące pozyskania przez Ukrainę czeskich, zmodernizowanych haubic samobieżnych Dana-M2. Ukraina zdecydowała się na zakup od Czech 26 samobieżnych haubic Dana w wersji zmodernizowanej M2 za ponad 40 mln dolarów. Pod koniec listopada służba prasowa państwowego przedsiębiorstwa „Ukrspeceksport”, które realizuje to zamówienie, poinformowała, że czeska firma Excalibur Army prowadzi już prace montażowe przy tych haubicach.

Estoński Milrem opublikował wizualizację przedstawiającą lądowy system bezzałogowy THeMIS zintegrowany z izraelską amunicją krążącą.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył w piątek, że sankcje USA wobec zakupu rosyjskich pocisków S-400 przez Turcję byłyby lekceważeniem sojusznika z NATO – poinformowała agencja prasowa Reuters. Według Reutersa Stany Zjednoczone są gotowe do nałożenia sankcji na Turcję w związku z zakupem w zeszłym roku rosyjskich systemów obrony powietrznej S-400. Agencja uzyskała tę informację w czwartek z czterech źródeł, w tym od dwóch urzędników USA. Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego szef rosyjskiej Korporacji Państwowej Rostec Siergiej Czemezow poinformował, że realizacja drugiego kontraktu na dostawę systemów S-400 dla Turcji zależy wyłącznie od decyzji tureckich władz – przekazała agencja prasowa Tass. Według niego pierwszy kontrakt na S-400 z Turcją został w pełni zrealizowany, wszystkie komponenty systemów zostały dostarczone do Turcji, a Rosja otrzymała pełną zapłatę.

Lockheed Martin, producent odrzutowca stealth F-35, dołączy do projektu kierowanego przez Mitsubishi Heavy Industries (MHI), którego celem jest zbudowanie nowego myśliwca mającego trafić do japońskich sił powietrznych do połowy lat 30.

