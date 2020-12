Amerykańskie systemy M270 MLRS przybyły do Drawska Pomorskiego [+VIDEO]

Pierwsza grupa systemów wyrzutni rakiet M270 MLRS przybyła do Polski, aby „zapewnić stałą obecność wojsk USA w Europie Wschodniej” – poinformował w piątek portal Defence Blog.

Jak poinformował w piątek portal Defence Blog, 1 batalion, 142. Pułku Artylerii Polowej, Gwardii Narodowej z Arkansas, wyposażony w system rakiet M270 został rozmieszczony w Drawsku Pomorskim w ramach operacji Atlantic Resolve.

M270 to wysoce mobilny, automatyczny system, który strzela rakietami i pociskami ziemia-ziemia. Z wnętrza kabiny załoga może wystrzelić do 12 rakiet lub do dwóch pocisków taktycznych.

Bez wychodzenia z kabiny, trzyosobowa załoga może wystrzelić do 12 rakiet MLRS w mniej niż 60 sekund.

Atlantic Resolve rozpoczął się w 2014 roku. Od tego czasu siły rotacyjne NATO trenują w Europie. W tych manewrach bierze udział do 6000 żołnierzy z 17 krajów. To międzynarodowe wydarzenie szkoleniowe służące zacieśnieniu więzi między Polską, Estonią, Rumunią, Bułgarią, Łotwą, Litwą i Stanami Zjednoczonymi.

Citizen Soldiers of the @arkansasguard exercise their MLRS… they have deployed as a part of Task Force #IRONHORSE to DPTA in Poland. Looking forward to showcasing lethality alongside them and our European partners! @FORSCOM @USArmyEURAF @7thATC @1stCavalryDiv @IRONHORSE6_ pic.twitter.com/Zq3ArRn91D — IRONHORSE Brigade (@1BCT1CD) December 4, 2020

Przed przyjazdem do Polski amerykańscy artylerzyści wzięli udział w ćwiczeniach poligonowych na terenie Niemiec.

