Trump: Największym wygranym są Chiny! Zawetuję projekt ustawy o budżecie Pentagonu

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że zawetuje budżet Pentagonu. „Największym wygranym naszego nowego projektu ustawy obronnej są Chiny! Zawetuję to” – napisał na Twitterze.

Associated Press przypomina, że projekt ustawy o środkach dla resortu obrony nie został zawetowany od 60 lat. „Największym wygranym naszego nowego projektu ustawy obronnej są Chiny! Zawetuję to” – napisał na Twitterze prezydent USA. Biały Dom nie odpowiedział na prośbę agencji AP o skomentowanie wpisu Dolanda Trumpa.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020