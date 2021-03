Włochy pierwszym krajem UE, w którym będzie produkowana rosyjska szczepionka Sputnik V

Szwajcarska firma farmaceutyczna będzie produkować szczepionkę Sputnik V przeciw Covid-19 w swoich fabrykach na terenie Włoch. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na czerwiec. Będzie to pierwszy ośrodek w Unii Europejskiej produkujący rosyjską szczepionkę przeciw Covid-19.

Firma Adienne Pharma & Biotech SA z siedzibą w Lugano podpisała umowę z rosyjskim państwowym funduszem inwestycyjnym RDIF na produkcję szczepionki w swoim zakładzie w okolicach Mediolanu – podał portal „Swiss Info” we wtorek.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Portal zwraca uwagę, że premier Włoch Mario Draghi obiecał niedawno przyspieszyć kampanię szczepień we Włoszech w związku z nowym wzrostem liczby zakażeń.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Białoruś rozpocznie masową produkcję szczepionki Sputnik V pod koniec marca

Na początku lutego Draghi był pierwszym europejskim liderem, który wykorzystał niedawno wprowadzone uprawnienia do zablokowania eksportu szczepionki AstraZeneca, po tym jak firma znacznie ograniczyła planowane dostawy do Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Leków (ENA) ogłosiła 4 marca, że ​​rozpoczęła badanie Sputnika V w celu sprawdzenia zgodności z normami bezpieczeństwa i jakości, co jest pierwszym ważnym krokiem w procesie uzyskania zgody na stosowanie w Unii Europejskiej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że wobec kryzysowej sytuacji epidemicznej w Czechach ich prezydent Milos Zeman zwrócił się o pomoc w zapewnieniu szczepionki do Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny to nie jedyny niezachodni kierunek starań prezydenta Czech. Już wcześniej zwrócił się on do Rosji o dostarczenie szczepionki Sputnik V. Na tym tle Zeman popadł w konflikt z ministrem zdrowia Jandem Blatnym. Ani Sputnik V ani chiński Sinovac Biotech nie zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a Blatny sprzeciwia się także krajowej rejestracji tych preparatów. W związku z tym czeskie środki masowego przekazu już spekulują, że Blatny straci swoje stanowisko.