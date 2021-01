Norwegia: Instytut Zdrowia przestrzega przed szczepieniem chorych osób powyżej 80 roku życia

Norweski Instytut Zdrowie stwierdził, że szczepionki przeciw Covid-19 mogą być zbyt ryzykowne dla bardzo starych i śmiertelnie chorych osób. Jak dotąd jest to najbardziej ostrożne podejście ds. szczepień wśród państw europejskich.

Norwescy urzędnicy poinformowali, że 23 osoby zmarły w kraju w krótkim czasie po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki. Spośród nich 13 poddano sekcji zwłok. Według Norweskiej Agencji Leków częste działania niepożądane szczepionki mogły przyczynić się do ciężkich reakcji u słabszych i starszych osób.

„Dla osób poważnie osłabionych nawet stosunkowo łagodne skutki uboczne szczepionek mogą mieć poważne konsekwencje” – przekazał Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. „Dla tych, którzy i tak mają przed sobą bardzo krótki okres życia, korzyści ze szczepionki mogą być marginalne lub nieistotne”. Zalecenie nie oznacza, że ​​młodsze, zdrowsze osoby powinny unikać szczepień.

Emer Cooke, nowy szef Europejskiej Agencji Leków, powiedział, że śledzenie bezpieczeństwa szczepionek Covid, zwłaszcza tych opartych na nowych technologiach, takich jak mRNA, jest jednym z największych wyzwań, po tym gdy szczepionki zostaną już szeroko rozpowszechnione.

Pfizer i BioNTech współpracują z norweskim organem regulacyjnym w celu zbadania przyczyn zgonów w Norwegii – przekazał Pfizer w oświadczeniu przesłanym e-mailem do Bloomberga. Agencja stwierdziła, że ​​„liczba dotychczasowych incydentów nie jest niepokojąca i zgodna z oczekiwaniami”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Sondaż: bardzo duży wzrost liczby osób deklarujących chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19

Jak dotąd reakcje alergiczne były rzadkie. W USA władze zgłosiły 21 przypadków ciężkich reakcji alergicznych w okresie od 14 do 23 grudnia po podaniu około 1,9 miliona początkowych dawek szczepionki opracowanej przez Pfizer Inc. i BioNTech SE. Daje to 11,1 przypadków na milion dawek.

Chociaż obie szczepionki Covid-19 zatwierdzone do tej pory w Europie były testowane na dziesiątkach tysięcy ludzi – w tym na ochotnikach w wieku powyżej 80 i 90 lat – przeciętny uczestnik badania miał około 50 lat. W wielu krajach pierwsze zaszczepione osoby są znacznie starsze, ponieważ to właśnie one najbardziej narażone są na działanie koronawirusa.

W Norwegii dotychczas co najmniej jedna dawka szczepionki podana została ok. 33 tys. osobom uznanym za najbardziej narażone na działanie koronawirusa. Najszerzej stosowana była szczepionka Pfizer-BioNTech zatwierdzona pod koniec ubiegłego roku. Podawano również zatwierdzone na początku miesiąca szczepionki firmy Moderna.

Trzy czwarte potencjalnych skutków ubocznych badanych przez norweskie władzy dotyczyły osób w wieku 80 lat lub więcej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Według najnowszych badań zamykanie gospodarki nie ma większego sensu

We Francji jeden ciężko chory pacjent zmarł w domu opieki dwie godziny po szczepieniu, ale władze stwierdziły, że biorąc pod uwagę poprzednią historię medyczną pacjenta, nic nie wskazuje na to, że zgon był powiązany ze szczepieniem. Francuska agencja bezpieczeństwa farmaceutycznego zgłosiła w czwartek cztery przypadki ciężkich reakcji alergicznych i dwa incydenty nieregularnego bicia serca po szczepieniu.

Pierwszy ogólnoeuropejski raport dotyczący bezpieczeństwa szczepionki Pfizer-BioNTech zostanie prawdopodobnie opublikowany pod koniec stycznia, poinformowała w piątek Europejska Agencja Leków. Producenci szczepionek są zobowiązani do przekazywania danych nt. działania swoich preparatów każdego miesiąca.

Kresy.pl / bloomberg.com