Zaostrza się sytuacja epidemiologiczna w Peczerskiej Ławrze – 2 mnichów nie żyje, 90 ma koronawirusa

Już ponad 90 przypadków zarażenia koronawirusem wykryto w Peczerskiej Ławrze – słynnym klasztorze prawosławnym w Kijowie. Dwóch mnichów zmarło, kolejnych dziesięciu hospitalizowano. – informuje Ukraińska Prawda.

O sytuacji epidemiologicznej w Kijowie poinformował na poniedziałkowym briefingu mer miasta Witalij Kliczko. Według jego słów w ciągu ostatniej doby w Peczerskiej Ławrze wykryto 63 nowe przypadki zarażenia koronawirusem. To zdecydowana większość wszystkich nowo wykrytych zachorowań w ukraińskiej stolicy, których było 79. W sumie w klasztorze koronawirusa ma już „ponad 90” osób. Kliczko ogłosił, że podjęto decyzję o objęciu Ławry kwarantanną.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, zmarło już dwóch mnichów kijowskiego klasztoru. W niedzielę zmarł 73-letni archimandryta Nektarij. Nie jest jasne, czy powodem śmierci był koronawirus – według źródeł UP testy dały u niego wynik negatywny. Z kolei portal Zaxid.net powołując się na swoje źródła twierdzi, że duchownego zabił koronawirus. Według kierującego sprawami Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Antoniego, Nektarij zmarł na zapalenie płuc. Czy archimandryta był zarażony koronawirusem, tego hierarcha nie wiedział.

Drugi zmarły to hierodiakon Naum. Oba zgony potwierdzono w poniedziałek w państwowej administracji Kijowa. „W ciągu minionej doby dwóch zmarłych. To ludzie z Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Jeden to 73-latek, drugi to 47-latek. Obaj byli hospitalizowani, obaj byli w ciężkim stanie. Jeden z nich był poddany pozaustrojowemu natlenianiu krwi. Obaj zmarli w szpitalu” – podano w komunikacie władz.

W ciągu ostatniej doby hospitalizowano trzech mnichów, w sumie w szpitalu przebywa ich już dziesięciu. Wśród nich jest zwierzchnik Ławry metropolita Paweł. Nieoficjalnie mówi się, że jest on chory na COVID-19, ale władze cerkiewne do tej pory tego nie potwierdziły. Według źródeł Ukraińskiej Prawdy stan metropolity nie jest ciężki.

