Amerykańskie Linie Lotnicze zamykają większość połączeń

W niedzielę, Agencja Prasowa Reuters poinformowała o zawieszeniu większości rejsów największej w Stanach Zjednoczonych linii lotniczej. American Airlines nie będzie wykonywać 75% lotów.

Według informacji podanych przez agencję Reutera, American Airlines zawiesza 75% wszystkich lotów. Ta sytuacja potrwa przynajmniej do szóstego maja. Firma w ten sposób chce pomóc w walce z ogólnoświatową pandemią koronawirusa.

Z oferty największych w USA linii lotniczych znikną prawie wszystkie loty zagranicznie. Wyjątkami będą jedynie dwa loty dziennie do Londynu i trzy loty tygodniowo do Tokio.

Administracja Donalda Trumpa zasygnalizowała Kongresowi, że chce szybkich działań mających na celu wsparcie finansowe linii lotniczych.

Aby zapobiec ewentualnym upadkom i zwalnianiu pracowników, Sekretarz Skarbu USA Steven Mnuchin „natychmiastowo” zorganizuje spotkanie rządu i Kongresu Stanów Zjednoczonych, na którym zostaną podjęte odpowiednie decyzje.

Jak pisaliśmy wcześniej, prezydent Donald Trump ogłosił w piątek w USA stan nadzwyczajny z powodu zagrożenia pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. – podaje agencja Associated Press. Ruch ten pozwoli na wyasygnowanie większych pieniędzy z funduszy federalnych na walkę z koronawirusem.

„Oficjalnie ogłaszam stan nadzwyczajny” – mówił Trump na konferencji przed Białym Domem zapowiadając uwolnienie do 50 mld dolarów dla władz stanowych i lokalnych na walkę z pandemią. Amerykański prezydent anulował także odsetki od federalnych pożyczek dla studentów oraz nakazał Departamentowi Energii uzupełnienie strategicznych zapasów ropy naftowej „do pełna”.

Władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia będą mogły zawiesić federalne przepisy, aby dać lekarzom i szpitalom więcej „elastyczności” w leczeniu pacjentów.

Trump ogłosił też nowe partnerstwo publiczno-prywatne dla zwiększenia zdolności do przeprowadzania testów na obecność koronawirusa. Jak podaje AP, jego administracja znalazła się ostatnio pod ostrzałem z powodu zbyt małej dostępności testów. Trump jednak deklarował, że nie bierze za to odpowiedzialności. Nalegał przy tym, by testy przeprowadzać tylko u osób, które mają objawy infekcji. „Nie chcemy, aby ludzie bez objawów szli i robili ten test” – powiedział Trump dodając, że jest to „całkowicie niepotrzebne”.

W USA wykryto dotychczas 1201 przypadków infekcji koronawirusem. Wyzdrowiało do tej pory 6 osób, a zmarło 33.

Kresy.pl/Reuters