Prezydent Brazylii zakażony koronawirusem

Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, potwierdził publicznie, że uzyskał pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w poniedziałek przeszedł test na obecność koronawirusa. We wtorek publicznie, podczas konferencji przed Palácio da Alvorada, rezydencją głowy państwa brazylijskiego, poinformował o jego wyniku. Okazało się, że test był „dodatni”.

Jak podano, powodem przeprowadzenia kolejnego już u Bolsonaro testu (o marca br. przechodził takie testy już trzykrotnie) były stwierdzone u niego objawy podobne do tych, jakie występują w przypadku Covid-19 – choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2.

Przemawiając do swoich zwolenników Bolsonaro miał na twarzy maskę i apelował, by uczestnicy spotkania nie zbliżali się do niego. Powiedział, że właśnie wrócił ze szpitala, gdzie przeprowadzano u niego test na obecność koronawirusa. Dodał, że badanie wykazało, iż jego płuca są „czyste”.

Prezydent Brazylii powiedział, że ma 38 stopni gorączki, ale w nocy temperatura zaczęła u niego spadać. Dodał, że teraz czuje się „doskonale w porządku”. Bolsonaro ma 65 lat i należy do grupy wiekowej uważanej przez ekspertów za grupę ryzyka.

Bolsonaro od początku pojawienia się koronawirusa twierdził, że świat reaguje na pandemię zbyt ostro. Samego wirusa porównał do „niegroźnej grypy”. Swoje obiekcje zamieszczał między innymi na Twitterze, jednak serwis ten skasował wpisy prezydenta. Usunięte zostały twitty z filmami, na których widać, jak Bolsonaro ignoruje wytyczne własnego rządu dotyczące utrzymywania tzw. dystansowania społecznego mieszając się z tłumem na ulicach Brasilii.

Jak pisaliśmy, w połowie kwietnia br. Bolsonaro zwolnił ministra zdrowia z powodu różnych wizji radzenia sobie z pandemią koronawirusa. Liberalny prezydent uważał, że szeroko zakrojone obostrzenia nie są potrzebne, miał też wątpliwości co do izolacji między ludźmi. Jego zdaniem, takie postępowanie jest szkodliwe dla brazylijskiej gospodarki. Jak przekazywaliśmy, prezydent Brazylii wcześniej wzywał ministra zdrowia Luiza Henrque Mandettę do ściągnięcia obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa.

Na początku maja br. brazylijski prezydent przekazał, że niektóre stany Brazylii posunęły się za daleko w zakresie środków izolacji społecznej w celu zwalczania koronawirusa. Zdaniem polityka należy jak najszybciej podjąć kroki, aby wyprowadzić gospodarkę z głębokiego snu.

