Prezydent Brazylii Bolsonaro popadł w konflikt z ministrem zdrowia swojego kraju

Jak poinformowała w czwartek Agencja Prasowa Reuters, prezydent Brazylii Bolsonaro popadł w konflikt z ministrem zdrowia. Politycy nie zgadzają się co do strategii wobec koronawirusa.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wzywał ministra zdrowia Luiza Henrque Mandettę do ściągnięcia obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa – pisze w czwartek agencja. Prezydent uważa, że światowa panika jest przesadzona i należy zrestartować gospodarkę.

Minister zdrowia publicznie sprzeciwił się prezydentowi, po czym wziął udział w kryzysowej naradzie w Pałacu Alvarado. Politycy nie doszli do porozumienia.

Według Reutersa również najbliższe otoczenie prezydenta nie popiera go w dążeniu do rozluźnienia wszelkich wprowadzonych zakazów.

Jak pisaliśmy wcześniej, Twitter usunął w niedzielę dwa twitty prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, w których kwestionował on zasadność regulacji wprowadzonych dla powstrzymywania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Usunięte zostały twitty z filmami, na których widać, jak Bolsonaro ignoruje wytyczne własnego rządu dotyczące utrzymywania tzw. dystansowania społecznego mieszając się z tłumem na ulicach Brasilii. Prezydent namawiał swoich zwolenników, by wspierali gospodarkę zwalniającą obroty w związku z epidemią koronawirusa. W miejsce usuniętych wpisów Twitter wstawił wyjaśnienie, że naruszały one zasady Twittera.

Na jednym z usuniętych filmów Bolsonaro mówił do spotkanego ulicznego sprzedawcy, że słyszał, iż „ludzie chcą pracować” i twierdził, że należy być ostrożnym, a w domach powinni pozostawać ludzie w wieku powyżej 65 lat. Gdy sprzedawca skarżył się, że jeśli firmy nie będą pracować, ludzie, którzy przeżyją epidemię, umrą z głodu. „Nie umrzesz!” – zapewniał Bolsonaro sprzedawcę.

W innym filmie prezydent wzywał do „powrotu do normalności”, kwestionując zasady kwarantanny wprowadzonej przez gubernatorów i niektórych burmistrzów. „Jeśli to się utrzyma, przy stopie bezrobocia, którą będziemy mieli później, będzie to bardzo poważny problem, którego rozwiązanie zajmie lata” – mówił prezydent Brazylii o kwarantannie. Jego zdaniem Brazylia „nie może się zatrzymać, bo inaczej zmieni się w Wenezuelę”.

Bolsonaro jest znany z wypowiedzi kwestionujących zagrożenie koronawirusem. COVID-19 określał mianem „grypki”, opowiadał się za ponownym otwarciem szkół i sklepów oraz izolacją tylko dla osób w wieku powyżej 60 lat. „Koronawirus jest śmiercionośny, ale głód, który może być konsekwencją zastoju gospodarki, może też zabijać” – mówił w ostatni piątek. Restrykcje na działalność gospodarczą nakładane lokalnie nazywał „zbrodnią”.

