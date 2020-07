Kolejne Konsultacje Narodowe na Węgrzech – tym razem na temat koronawirusa

Rząd Viktora Orbána przeprowadza na Węgrzech kolejne Konsultacje Narodowe. Do każdego obywatela państwa trafiła rządowa przesyłka z ankietą na temat planów politycznych rządu.

Procedurę konsultacji rozpoczęto jeszcze 15 czerwca. To już ósme tego rodzaju przedsięwzięcie premiera Orbána. Pierwsze zostało zorganizowane wkrótce po objęciu władzy przez szefa Fideszu. Do domów wszystkich dorosłych obywateli Węgier trafiły już listy wraz w kwestionariuszami. Łącznie wysłano je do 7,8 mln gospodarstw domowych. Tym razem rząd pyta obywateli o szeroki i zróżnicowany zakres zadań jakie przed nim stoją w związku z pandemią koronawirusa SARS CoV-2.

Na kwestionariuszu znalazło się łącznie 13 pytań. Wszystkie poza jednym mają formułę zamkniętą na którą można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Natomiast w przypadku pierwszego zawiera ona większą liczbą odpowiedzi do wyboru. To pierwsze pytanie otwierające kwestionariusz, a dotyczące tego co rząd powinien zrobić „w przypadku drugiej fali epidemii”. Do wyboru obywatele mają następujące opcje:

– wprowadzenie [obowiązku] ograniczenia wychodzenia z domu;

– wprowadzenie zachowania odpowiedniej odległości;

– wprowadzenie noszenia maski;

– zamknięcie granicy;

– zamknięcie instytucji edukacyjnych, wprowadzenie nauki zdalnej (on-

line);

– ograniczenie imprez okolicznościowych;

– wprowadzenie godzin dla seniorów (od 65 roku życia);

-ograniczenie eksportu wyposażenia ochronnego;

– darmowy parking;

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W kolejnym pytaniu rząd chce poznać opinię Węgrów na temat utrzymania szczególnego trybu funkcjonowania służby zdrowia nastawionego obecnie szczególnie na zwalczanie koronawirusa SARS CoV-2 – „Czy zgadza się Pani/Pan z utrzymaniem gotowości epidemiologicznej

do momentu istnienia nadejścia drugiej fali koronawirusa?”. W kolejnym pytaniu stawia się kwestię wzmocnienia ochrony przeciwepidemicznej w domach starców.

W czwartym pytaniu rząd chce uzyskać opinię na temat ewentualnej stymulacji krajowej produkcji sprzętu medycznego „by w ten sposób zmniejszyć uzależnienie od innych”. Konstatując, że pandemia spowodowała konieczność zamknięcia szkół i innych jednostek edukacyjnych i wdrożenia nauczania zdalnego w ankiecie umieszczono także pytanie: „Czy zgadza się Pani/Pan z tym, że w czasie pandemii rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym oraz nauczyciele mieli dostęp do bezpłatnego internetu?”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rząd Węgier twierdzi też, że „Brukselska organizacja epidemiologiczna, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w chwili wybuchu epidemii nie wykryła bezpośredniego zagrożenia. Urząd unijny ryzyko infekcji po pierwszej śmierci obywatela UE określił jedynie mianem „umiarkowany”. Natomiast instytucje węgierskie na czas rozpoczęły przygotowania do walki z epidemią. Sztab Operacyjny rozpoczął swoją pracę 31 stycznia 2020 roku, wtedy, kiedy w Europie jeszcze nie odnotowano zachorowań na COVID-19”. W związku tym rząd Węgier zapytał obywateli o to czy uważają, „że w celu wykrycia epidemii na czas i przygotowania się do obrony potrzebna jest stała służba monitorowania epidemiologicznego na Węgrzech, zmniejszająca w ten sposób naszą podatność?”

Siódme pytanie sugeruje, że władze Węgier mogą obciążyć wielki biznes dodatkową daniną w związku z walką z zarazą niosącą spore koszty – „Czy według Pani/Pana banki i korporacje też powinny dołożyć się finansowo do ochrony przed epidemią?” – można przeczytać na kwestionariuszu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rząd Orbána pyta też czy w związku ze „spowolnieniem gospodarczym” jakie zostało spowodowane przez pandemię powinien on priorytetowo traktować „zakup węgierskich produktów i usług oraz promowanie węgierskiej turystyki?” Na kwestionariuszu znajduje się też pytanie czy „rząd powinien utrzymać programy ochrony pracy i tworzenie miejsc pracy po zakończeniu epidemii?”

Węgrów zapytano także o plany George Sorosa, który „przedstawił nowy plan radzenia sobie z kryzysem gospodarczym po epidemii koronawirusa. Proponuje w nim, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej zaciągnęły ogromne pożyczki, za które trzeba będzie spłacać odsetki przez pokolenia. Zdaniem ekspertów taka postawa doprowadziłaby narody do niewolniczego zadłużenia. Czy odrzuca Pani/Pan plany Györgya Sorosa, który zadłużyłby kraj na czas nieokreślony?”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rząd chce też poznać opinię obywateli w kwestii interwencji mających zapobiegać przejęciom węgierskich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu powodującego obniżenie cen ich akcji.

Dwa ostatnie pytania dotyczą kwestii migracyjnych. „Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zatrzymanie migrantów na granicy węgierskiej w strefie tranzytowej jest bezprawne. Zgodnie z [tą] decyzją, w trakcie epidemii należy wpuszczać migrantów na terytorium kraju. Ta decyzja zbiega się ze starym planem Györgya Sorosa, zgodnie z którym Europa za wszelką cenę powinna przyjmować milion migrantów

rocznie. Czy zgadza się Pani/Pan, że rząd węgierski powinien kontynuować działania przeciwko imigracji i utrzymywać ochronę granicy

węgierskiej?” – zapytano Węgrów. W kolejnym pytaniu napisano natomiast – „Bruksela przygotowuje się do zakwestionowania przepisów węgierskiej konstytucji dotyczących migracji. Chcą nas zmusić do wprowadzenia zmian w Konstytucji dotyczących zakazów migracji. Czy zgadza się Pani/Pan, że rząd Węgier powinien trzymać się przepisów zakazujących imigracji kosztem otwartego konfliktu z Brukselą?”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wypełnione ankiety mogą być odsyłane darmową przesyłką do 15 sierpnia. Ankietę można wypełnić także przez internet. Udział w ankiecie nie jest obowiązkowy, a jej wyniki mają charakter konsultacyjny. Jak do tej pory ankiety odesłało około 800 tys. Węgrów.

Czytaj także: Szijjarto: Los kresowych Węgrów jest dla nas ważniejszy niż geopolityka

abouthungary.hu/BA/kresy.pl