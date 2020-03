Orlen przestawia się na produkcję płynu do dezynfekcji

Państwowy potentat naftowy posiadający także linie produkujące detergenty zamierza uruchomić w tych zakładach produkcję płynu przydatnego w powstrzymywaniu epidemii koronawirusa.

„Orlen już w tym tygodniu rozpocznie produkcję środków dezynfekujących. Zaczniemy od pół miliona litrów, może jeżeli będzie potrzeba do miliona litrów” – portal Bankier.pl zacytował poniedziałkową wypowiedź prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Koncern naftowy przystosuje do produkcji tego rodzaju płynu linie wytwarzające dotychczas inne detergenty w tym płyn do czyszczenia szyb.

„Już jesteśmy po testach. W tym tygodniu zaczynamy produkcję na szeroką skalę” – zapewnił Obajtek mówiąc o przestawieniu linii produkcyjnych w zakładach chemicznych należących do koncernu. Zaznaczył jednak, że jest to „niesamowity wysiłek, tytaniczna praca z racji tego, że takie zakłady, takie linie, niejednokrotnie buduje się miesiącami. My podjęliśmy się uruchomienia produkcji w ciągu dziesięciu do dwunastu dni”.

Obajtek zadeklarował, że Orlen ma możliwość produkowania 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji bez konieczności zmniejszenia skali wytwarzania płynu do szyb jednak dodał, że „jeżeli trzeba będzie, to nawet kosztem płynu do spryskiwaczy będziemy robić to, co jest ważniejsze dla naszego społeczeństwa”. Jak podkreślił prezes Orlenu – „Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest również ważne dla naszego koncernu” dodając, iż jego firma jak spółka Skarbu Państwa „ma społeczną odpowiedzialność biznesu”.

Obajtek powiedział, że zaangażowanie w uruchomienie linii produkujących płyn do dezynfekcji w żaden sposób nie odbije się na podstawowej działalności spółki jakim są jest produkowanie i dystrybucji paliw.

