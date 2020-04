Moskwa: Obywateli w kwarantannie pilnować będzie system rozpoznawania twarzy

Władze rosyjskiej stolicy będą kontrolować ruch obywateli za pomocą systemu rozpoznawania twarzy opartego na technologii NtechLab. Odpowiedni sprzęt został już zakupiony. Jego pełne uruchomienie zajmie kilka tygodni. Planowana jest także bliższa współpraca z operatorami sieci komórkowych.

W pierwszym etapie do systemu planuje się dodać zdjęcia osób naruszających kwarantannę i zarażonych pozostających w domach, którzy chorobę przechodzą łagodnie. Ma on ostrzegać także o podejrzanej aktywności tych osób w domach i ich otoczeniu. Mają temu służyć dane z kamer i informacje od operatorów sieci komórkowych. Podobne technologie, jak zauważa opisujący sprawę portal „Kommersant”, są wykorzystywane w Chinach, na Tajwanie i w Europie.

System rozpoznawania twarzy jest obecnie „pilnie wdrażany” w 175 tys. kamer miejskich. Informacja, że władze przygotowują się do wdrożenia nowej technologii została podana do publicznej wiadomości 30 marca przez mera Moskwy Siergieja Sobyanina. Od tego dnia w Moskwie obowiązują specjalne przepisy – mieszkanie można opuścić tylko w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej, wizyty w sklepie lub aptece, wyprowadzenia psa na spacer, czy dojazdu do pracy. Planowane są obostrzenia, wedle których do opuszczenia mieszkania potrzebna będzie odpowiednia przepustka.

Mieszkańcy Moskwy mają mieć możliwość przesłania do odpowiednich służb zdjęć osób, które naruszyły kwarantannę, a także tych leczonych w domach- zostaną one wtedy poddane nadzorowi ze strony systemu. System ma rozpoznać człowieka nawet jeśli 40% twarzy będzie zasłonięta (np. maseczką medyczną).

Oprócz tego możliwe będzie monitorowanie zamkniętych obszarów, takich jak parki. System ma mieć możliwość powiadamiania, gdy ktoś będzie do nich wchodził. Kamery mają także zbierać anonimowe statystyki, które pozwolą zidentyfikować miejsca, gdzie przepływ ludzi się nie zmniejszył i przedsięwziąć następnie odpowiednie kroki.

Miasto będzie otrzymywało dane od operatorów komórkowych. Pozwolą one szybko uzyskać mapę mieszkańców, analizować i przewidywać ich ruchy czy zapobiegać ich gromadzeniu się. Jest to podobne rozwiązanie do tego stosowanego w Europie.

Technologię NtechLab zakupiono już w styczniu, początkowa cena wynosiła 200 milionów rubli, jednak strony nie ujawniły finalnych ustaleń. Oprócz systemu zakupiono serwery i odpowiednie urządzenia za 3 miliardy rubli.

Jak pisaliśmy, rosyjskie władze już w październiku zeszłego roku informowały o zamiarze szerszego wdrożenia systemu rozpoznawania twarzy.

