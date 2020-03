Moskwa: 40% pacjentów podłączonych do respiratora ma mniej niż 40 lat

Koronawirus SARS-Cov-2 jest groźny również dla ludzi młodych i w średnim wieku – wynika z danych, które ujawnił moskiewski sztab kontroli i monitoringu sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Jak podał w niedzielę Interfax, powołując się na moskiewski sztab, w Moskwie obecnie koronawirusem jest zarażonych 1014 ludzi. 46 proc. z nich to osoby w wieku od 35 do 64 lat. Drugą grupą chorych pod względem liczebności są osoby pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. To około jedna trzecia chorych. Jedynie 15 proc. to osoby powyżej 65 roku życia. Dzieci stanowią 5,5 proc. przypadków i przechodzą ją w lekkiej formię, bądź bezobjawowo.

Zgodnie z tymi danymi prawie 40 proc. pacjentów poddawanych w Moskwie sztucznej wentylacji płuc to osoby w wieku poniżej 40 lat. Pacjenci poniżej czterdziestki stanowią 15 proc. przypadków ciężkich.

„Statystyki pokazują, że choroba objawia się w ciężkiej formie nie tylko u starszych moskwiczan. Prawie połowa pacjentów z ciężkim uszkodzeniem płuc to osoby poniżej 60 roku życia, ich udział w całkowitej liczbie ciężkich przypadków wynosi 45 proc.” – dowiedział się Interfax.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W niedzielę mer Moskwy Siergiej Sobianin stwierdził, że sytuacja związana z koronawirusem „przeszła w nową fazę” po tym, jak w Moskwie liczba chorych przekroczyła tysiąc. W sobotę zamkniętych zostało 14,9 tys. placówek żywienia zbiorowego i ponad 40 tys. sklepów. Metrem, w porównaniu do zwykłej soboty, poruszało się trzy razy mniej ludzi, dwa razy mniej osób korzystało z transportu naziemnego. Dane operatorów komórkowych wskazują, że dwie trzecie abonentów w wieku powyżej 65 lat nie wychodzi z domu, jednak ok. 20 proc. osób w tym wieku wybrało się na dalsze wycieczki.

Moskwa jest epicentrum COVID-19 w Rosji – przypada na nią dwie trzecie chorych w całym kraju. W ciągu ostatniej doby wykryto 270 nowych przypadków, w tym 197 w Moskwie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy wcześniej, również z danych polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wynika, że COVID-19 atakuje także osoby młode. Blisko 25 proc. zakażonych koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia.

Kresy.pl / Interfax