Niemcy: Z powodu koronawirusa koncerny nie chcą płacić czynszu

Na czas pandemii koronawirusa zamknięto wiele fabryk i sklepów w Niemczech. Niektóre w związku z tym zapowiedziały, że nie będzie płacić czynszu. Wśród nich są takie marki jak Adidas, H&M czy Deichmann – donosi Deutsche Welle.

W piątek 27 marca o swojej decyzji wstrzymania płacenia od kwietnia czynszu poinformowały firmy Adidas, Puma, H&M oraz Deichmann. Ta ostatnia oznajmiła, że chodzi jej o „czynności prewencyjne, mające na celu zachowanie zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo”.

Niemiecka minister sprawiedliwości – Christine Lambrecht z SPD – stwierdziła, że „gdy silne finansowo przedsiębiorstwo odmawia płacenia czynszu, jest to nieprzyzwoite i nie do zaakceptowania”.

Najemcy muszą oczywiście w dalszym ciągu płacić czynsz. Jeżeli faktycznie wskutek kryzysu popadli w poważne trudności finansowe, mogą liczyć tylko na to, że przez pewien ograniczony czas nie otrzymają wypowiedzenia – oświadczyła minister.

W tym tygodniu rząd wprowadził poprawki do obowiązujących przepisów mając na celu pomoc przedsiębiorcom. M.in. umożliwiono firmom, które w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie zapłacą czynszu, spłatę zaległości do 30 czerwca 2022 roku. Rozporządzenie odnosi się także do prywatnych najemców lokali. Wszyscy muszą jednak udowodnić, że niezdolność do zapłaty była powiązana z pandemią koronawirusa.

Minister transportu – Andreas Scheuer z CSU – wyraził „ogromne rozczarowanie” postawą firmy Adidas i jej interpretacją działań rządu jako zgody na niepłacenie czynszu. Decyzja o wstrzymaniu [przez ten koncern] płacenia czynszu jest wiadomością, której w żadnym razie nie można zaakceptować – powiedział w wywiadzie dla Bilda. Wedle ministra Adidas zachowuje się „niesolidarnie”, co jest trudne do zrozumienia w obliczu dobrych wyników finansowych firmy w ostatnim czasie.

Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami (ZIA) stwierdziło, że postawa firm odmawiających płacenia czynszy „budzi poważne wątpliwości pod względem prawnym i moralnym“. Wede ZIA, firmy te prowadzą sprzedaż internetową i są „ekonomicznie zdrowie, zaś takie deklaracje nie mają wiele wspólnego z zasadą partnerstwa”.

