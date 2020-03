Mer Moskwy: „Sytuacja weszła w nową fazę”. Ponad tysiąc zarażonych w mieście

W Moskwie koronawirusem zarażonych jest ponad tysiąc osób – poinformował w niedzielę mer miasta Siergiej Sobianin. Stwierdził, że sytuacja „przeszła w nową fazę”.

Sytuacja związana z rozprzestrzenieniem się koronawirusa przeszła w nową fazę. W Moskwie zarejestrowano ponad tysiąc przypadków tej choroby. Nikt nie jest bezpieczny – napisał Sobianin na swoim blogu.

Mer Moskwy w swoim wpisie podziękował mieszkańcom miasta, że większość z nich „posłuchała zaleceń władz i pozostała w domu”.

W Moskwie w sobotę zamkniętych zostało 14,9 tys. placówek żywienia zbiorowego i ponad 40 tys. sklepów. Metrem, w porównaniu do zwykłej soboty, poruszało się trzy razy mniej ludzi, dwa razy mniej osób korzystało z transportu naziemnego.

Sobianin, powołując się na dane dostarczone przez operatorów komórkowych, poinformował, że dwie trzecie abonentów w wieku powyżej 65 lat nie wychodzi z domu, jednak ok. 20 proc. osób w tym wieku wybrało się na dalsze wycieczki. Moi drodzy, jesteście narażeni na ryzyko, a wasze podróże stwarzają przede wszystkim ogromne zagrożenie dla was – napisał i zachęcił osoby starsze do pozostania w domach.

Za wcześnie jest, by na podstawie pierwszego dnia wyciągać ostateczne wnioski, ale ogółem mechanizm dystansu społecznego zaczął działać – ocenił Sobianin.

Mer Moskwy opublikował także zdjęcie z jednego z parków, na którym widać grupę uśmiechniętych młodych ludzi. Zauważył, że w sobotę „wesołe kompanie” urządzały grilla na świeżym powietrzu. Ogółem do parków miejskich przybyło 52 tys. osób, co jest liczbą „nieznaczną” w porównaniu do przeciętnej soboty.

Sobianin zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie odległości 2 metrów między sobą. Wskazał na przykład „nieszczęsnych miast włoskich i hiszpańskich” i poprosił, by przez kolejny tydzień pozostawać w domu.

Łączna licza zakażeń koronawirusem w Rosji wynosi 1534. W ciągu ostatniej doby wykryto 270 nowych przypadków, w tym 197 w Moskwie.

