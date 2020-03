Kanadyjski rząd sfinansuje 75% pensji pracowników małych i średnich firm

W piątek kanadyjski rząd ogłosił nowy plan dopłat do pensji obywateli. Państwo będzie pokrywać 75% wynagrodzeń pracowników małych i średnich firm.

Na piątkowej konferencji prasowej, premier Kanady Justin Trudeau poinformował o nowym sposobie walki z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa. Wprowadzane prawo zagwarantuje dopłaty do pensji pracowników zatrudnionych w małych i średnich firmach. Państwo pokryje 75% wypłat.

Dopłaty będą miały moc wsteczną, to znaczy że będą one naliczanie od 15 marca. Do tej pory Kanada oferowała dziesięcioprocentowe dopłaty jednak tamtejszy rząd zdecydował, że takie działanie nie powstrzyma zwalniania pracowników.

Premier Trudeau zaadresował apel do przedsiębiorców. „Mamy nadzieję, że rozważycie ponowne zatrudnienia po otrzymaniu naszej pomocy”.

William Morneau, minister finansów Kanady informował w piątek, że do tej pory pomoc przydzielona obywatelom wyniosłą pięć procent PKB, obiecał też, że sytuacja gospodarcza nie wpłynie na programy ratujące przed bankructwem. Zaznaczył, że górna granica w czasach kryzysu nie istnieje. „Zrobimy wszystko, co trzeba, by pomóc Kanadyjczykom”.

Nie tylko Kanada przeciwdziała zwalnianiu pracowników, jak pisaliśmy wcześniej Yolanda Diaz hiszpańska minister pracy i gospodarki społecznej poinformowała o zakazie zwalniania pracowników w związku z koronawirusem poinformowała na konferencji prasowej. Zakaz jest tymczasowy i skończy się po opanowaniu pandemii.

„Rząd nie zabronił zwalniać pracowników z powodów dyscyplinarnych, a jedynie zablokował możliwość zwalniania członków personelu z przyczyn ekonomicznych, technicznych, produkcyjnych, oraz innych mających związek z kryzysem spowodowanym epidemią koronawriusa” – mówiła Pani minister.

