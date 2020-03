Łukaszenko: niech nikt nie waży się zwalniać pracowników w tych trudnych czasach

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko przyjechał w piątek z wizytą do mińskiej fabryki „Biełgips”. Na spotkaniu z pracownikami zakładu zapowiedział, że pomimo epidemii koronawirusa mińskie obchody Dnia Zwycięstwa odbędą się normalnie. Ostrzegł także pracodawców przed zwalnianiem pracowników.

Łukaszenko pytany przez pracowników „Biełgipsu” o obchody święta 9 maja w kontekście epidemii koronawirusa odpowiedział, że przygotowania do nich trwają i żadne zaplanowane uroczystości nie będą odwołane. Wspomniał też, że tego samego dnia wybiera się na defiladę do Moskwy. „I myślimy dzisiaj, a szef administracji zajmuje się tym, jak zrobić, abym mógł tam być. Ale nie wiem, czy oni przeprowadzą te uroczystości, sądząc na podstawie tego, co się tam dzieje, jak ta psychoza ich opanowała” – mówił Łukaszenko, który w poprzednich dniach i tygodniach niejednokrotnie bagatelizował zagrożenie koronawirusem.

Również na spotkaniu w „Biełgipsie” białoruski przywódca ubolewał, że świat uległ „psychozie” z powodu koronawirusa. „Przez tę psychozę praktycznie zatrzymaliśmy dzisiaj całą światową gospodarkę. Także Federacja Rosyjska, która jest do nas podobna, zaczęła ograniczać produkcję” – narzekał Łukaszenko. Jednocześnie zapewniał, że Białoruś podejmuje niezbędne kroki w celu zapobieżenia epidemii, ale nie robi wokół nich „szumu”.

Opuszczając przedsiębiorstwo Łukaszenko nakazał urzędnikom, by dopilnowali, by białoruskie firmy – także te prywatne – nie zwalniały pracowników w tych trudnych czasach. „Powiedzcie prywatnym właścicielom, by wszyscy usłyszeli: jeśli choć jedna spółka, mała czy duża, wyrzuci ludzi na ulicę (w państwowych firmach jest to niemożliwe, bo je kontrolujemy), to jest wątpliwe, że dalej będzie działać na Białorusi” – mówił.

Jak pisaliśmy, do niedawna Białoruś pozostawała jedynym, obok Szwecji, europejskim krajem, w którym nie zastosowano żadnych nadzwyczajnych środków walki z pandemią koronawirusa. Podjęcie takich działań zapowiedziano dopiero w czwartek.

