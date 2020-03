GIS: Prawie jedna czwarta zakażonych w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia

Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia – podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). „Zastanów się czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia” – czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat podkreślił w swoim komunikacie opublikowanym na oficjalnym koncie na Twitterze, że blisko 25 proc. zakażonych koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia. GIS zaapelował o niewychodzenie z domu jeżeli nie ma takiej konieczności. „Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia” – ostrzegł Inspektorat.

⚠️ Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30 roku życia! Zastanów się czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia. #zostanwdomu

Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem, że dotychczasowa liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wynosi 1862. Do tej pory śmierć z powodu choroby COVID-19 poniosły w kraju 22 osoby.

(4/4) W sumie liczba zakażonych koronawirusem: 1862/22 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 29, 2020

„Z przykrością informujemy o śmierci dwóch kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89- letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli współistniejące choroby” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), eksperci CBOS zwrócili w tym tygodniu uwagę, że apele o przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa powinny być kierowane do ludzi młodych. „Apele o przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 powinny być adresowane do grup skłonnych do bagatelizowania niebezpieczeństw z nią związanych. A więc przede wszystkim do ludzi młodych (do 35. roku życia), którzy częściej niż inni lekceważyli wyjątkowość tej choroby, niespecjalnie bali się zarażenia” – oświadczyło CBOS przytaczając badania z początku epidemii. Polacy nie byli wówczas jeszcze przekonani o wyjątkowości choroby COVID-19.

Przypomnijmy, że rząd ogłosił we wtorek zaostrzenie rygorów stanu epidemicznego. Od 25 marca w Polsce obowiązuje zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. Pojawią się również ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej.

