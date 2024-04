USA sprzedadzą Ukrainie sprzęt wojskowy za 138 mln dolarów. Jest zgoda Departamentu Stanu

Departament Stanu USA zatwierdził we wtorek sprzedaż Ukrainie sprzętu o wartości 138 mln dolarów. Będzie przeznaczony do utrzymania i naprawy systemów obrony powietrznej Hawk.

Stany Zjednoczone ogłosiły we wtorek zgodę Departamentu Stanu na sprzedaż Ukrainie sprzętu o wartości 138 mln dolarów, przeznaczonego do utrzymania i naprawy systemów obrony powietrznej Hawk.

Ukraina sfinansuje zakup sprzętu z dotacji w wysokości 300 mln dolarów, przyznanej na pokrycie kosztów nabycia zagranicznego uzbrojenia. Ta forma wsparcia militarnego Ukrainy była możliwa bez zgody Kongresu.

“Sekretarz Stanu stwierdził i szczegółowo uzasadnił, że istnieje sytuacja nadzwyczajna, która wymaga natychmiastowej sprzedaży rządowi Ukrainy powyższych artykułów i usług obronnych w interesie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych” – oświadczył Departament Stanu USA.

“Ukraina pilnie potrzebuje zwiększenia swoich zdolności do obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi” – dodano.

Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na opłacenie sprzętu, a także prac inżynieryjnych i integracyjnych. Agencja Reuters podkreśla, że operacja będzie wymagała prawdopodobnie wysłania do Europy pięciu pracowników rządu USA i 15 przedstawicieli amerykańskich koncernów zbrojeniowych.

Tymczasem projekt ustawy o amerykańskiej pomocy zagranicznej, 60 mld dolarów dla Ukrainy, utknął w Kongresie USA z powodu sporów politycznych.

Zobacz: Polska przekazuje sprzęt Ukrainie. Media: Odtworzenie zdolności polskich wojsk pancernych potrwa kilka lat

MIM-23 HAWK to amerykański, rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu, produkcji koncernu Raytheon, opracowany w latach 60. XX wieku, który od tamtego czasu był wielokrotnie modernizowany. Zaprojektowano go z myślą o zestrzeliwaniu samolotów, ale został ukończony również jako system przeciwrakietowy. W wersjach zmodernizowanych zasięg wynosi do 40 km. Może zwalczać cele lecące na pułapie do 18 km. W USA w latach 1994-2002 systemy Hawk zostały zastąpione przez systemy Patriot.

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wypowiadał się podczas wideospotkania ukraińskiej grupy zbierającej fundusze UNITED24. Wyraził opinię, że Ukraina “przegra wojnę”, jeśli Kongres Stanów Zjednoczonych nie zatwierdzi pomocy wojskowej dla Kijowa.

W sobotę Zełenski zwracał uwagę, że Ukrainie może zabraknąć rakiet defensywnych, jeśli Rosja będzie kontynuować zaciętą kampanię nalotów.

W lutym Senat USA przyjął ustawę o pomocy zagranicznej o wartości 95 mld dolarów dla Ukrainy i Izraela, ale spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson jak dotąd odmówił przeprowadzenia głosowania w sprawie przyjęcia pakietu dla Ukrainy.

Czytaj także: Szef Pentagonu krytykuje Ukrainę. Chodzi o ataki na rosyjskie rafinerie

apnews.com / reuters.com / Kresy.pl