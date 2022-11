Hiszpania przekaże Ukrainie kolejne systemy Hawk

Hiszpania zdecydowała się na dostarczenie Ukrainie dodatkowych systemów przeciwlotniczych Hawk – poinformowała o tym minister obrony Hiszpanii Margarita Robles podczas spotkania z ukraińskim wojskiem.

Jak przekazał portal Militarnyj, Hiszpania zdecydowała się na dostarczenie Ukrainie dodatkowych systemów przeciwlotniczych Hawk – poinformowała o tym minister obrony Hiszpanii Margarita Robles podczas spotkania z ukraińskim wojskiem.

„Dwie dodatkowe wyrzutnie zostaną wysłane właśnie dlatego, że poproszono nas o to z NATO, aby pomóc Ukrainie” – powiedziała Margarita Robles.

Hiszpański rząd ogłosił na początku listopada, że wysłał na Ukrainę systemy obrony powietrznej Hawk i Aspide.

„Jesteśmy mocno zaangażowani w Ukrainę, ponieważ rozumiemy, że korzysta ona ze swojego prawa do obrony, stając się ofiarą inwazji i brutalnej wojny” – powiedziała Margarita Robles. Hiszpania ogłosiła, że od przyszłego tygodnia w Toledo będzie szkolonych 64 ukraińskich żołnierzy.

W ramach poprzedniego pakietu pomocy wojskowej, Hiszpania wysłała na Ukrainę m.in. rakietowe systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Aspide i Hawk.

Przypomnijmy, że o zamiarze przekazania przez Hiszpanię czterech rakietowych systemów obrony powietrznej średniego zasięgu Hawk poinformowano w połowie października br. Jakiś czas później agencja Reuters podała, że USA rozważają wysłanie Ukrainie starszych wersji systemów HAWK, które od dziesięcioleci znajdują się w magazynach, by pomóc Ukraińcom bronić się przed atakami rosyjskich rakiet manewrujących i dronów-kamikadze.

MIM-23 HAWK to amerykański, rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu, produkcji koncernu Raytheon, opracowany w latach 60. XX wieku, który od tamtego czasu był wielokrotnie modernizowany. Zaprojektowano go z myślą o zestrzeliwaniu samolotów, ale został ukończony również jako system przeciwrakietowy. W wersjach zmodernizowanych zasięg wynosi do 40 km. Może zwalczać cele lecące na pułapie do 18 km. W USA w latach 1994-2002 systemy Hawk zostały zastąpione przez systemy Patriot.

