Hiszpania przekaże Ukrainie systemy obrony powietrznej Hawk

Hiszpania dostarczy Ukrainie cztery rakietowe systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Hawk.

W czwartek ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow poinformował, że Hiszpania dostarczy Ukrainie cztery rakietowe systemy obrony powietrznej Hawk. Podziękował za tę decyzję swojej hiszpańskiej odpowiedniczce.

„Jestem wdzięczny mojej hiszpańskiej koleżance, Margaricie Robles za decyzję o wysłaniu na Ukrainę czterech systemów obrony powietrznej Hawk” – napisał Reznikow na Facebooku. „To szybka odpowiedź na prośbę Ukrainy podczas Rammstein 6 [spotkanie państw wspierających Ukrainę w walce z Rosją – red.]. Więcej systemów Hawk jest w drodze. Dziś, obrona powietrzna jest priorytetem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy”.

