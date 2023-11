Niemcy dostarczyły Ukrainie czeskie drony

Niemiecki rząd przekazał Siłom Zbrojnym Ukrainy siedem czeskich dronów Primoco ONE. Tak wynika z raportu niemieckiego rządu.

Jak poinformowały ukraińskie media, niemiecki rząd przekazał Siłom Zbrojnym Ukrainy siedem czeskich dronów Primoco ONE. Tak wynika z raportu niemieckiego rządu.

Drony produkowane przez czeską firmę Primoco przeznaczone są do rozpoznania, obserwacji i rozpoznania na poziomie taktycznym. Producent twierdzi, że maksymalna masa startowa Primoco ONE wynosi 150 kilogramów, a czas lotu to aż 15 godzin.

Na ładunek drona składają się kamery optyczne, na podczerwień i nocne, kamery wielospektralne lub hiperspektralne oraz systemy szyfrowanej komunikacji.

Może startować i lądować o każdej porze dnia, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Wbudowany system autopilota zapewnia w pełni zautomatyzowany start, lądowanie i autonomiczną realizację planu lotu.

Przypomnijmy, Rheinmetall otrzymał od rządu niemieckiego zamówienie na dostawę dla Ukrainy około 100 000 sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. Poinformowała o tym służba prasowa firmy. Transakcja jest częścią pakietu pomocy wojskowej o wartości 400 milionów euro dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zamówienie przewiduje dostawę około 100 000 sztuk amunicji do moździerzy kal. 120 mm.

Dostawa ma się rozpocząć wkrótce i potrwać przez następne dwa lata. Średni wolumen dostaw może zatem wynosić nieco ponad 4000 sztuk miesięcznie.

Dokładny zakres zamówionej amunicji nie jest obecnie znany. Rheinmetall i jego spółki zależne produkują pełną gamę amunicji tego kalibru, w tym naboje moździerzowe HE-Frag oraz naboje moździerzowe dymne i zapalające.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ukraina otrzyma pierwsze niemieckie haubice samobieżne RCH 155 nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku – poinformował o tym dziennikarzy portalu Spiegel szef działu rozwoju KNDS Axel Scheibel.

Dziennikarze odwiedzili niemiecki poligon Altengrabow, gdzie prowadzone były państwowe testy niemieckiej haubicy kołowej RCH 155 oraz przeprowadzili wywiady z przedstawicielami KNDS.

„Nowy Boxer RCH 155 nie został jeszcze dostarczony, ale produkcja już trwa. Pierwsze wozy powinny zostać dostarczone pod koniec przyszłego roku. Pierwszym klientem jest Ukraina” – powiedział Scheibel.

Wcześniej informowano, że pierwsze działa samobieżne zostaną dostarczone w pierwszym kwartale 2024 roku, a zakończenie dostaw przewidywane jest na rok 2025.

W 2022 roku na stronie internetowej Republiki Federalnej Niemiec oficjalnie ogłoszono przekazanie 18 jednostek samobieżnych haubic 155-mm RCH-155.

Jak informowaliśmy, Ukraina planowała zakup niemieckich samobieżnych haubic 155-mm RCH-155. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow miał skierować wniosek do Niemiec w lipcu 2022 roku.

Ukraina jest zainteresowana zakupem 18 sztuk tego sprzętu. Oczekiwana wartość transakcji to 216 mln euro. Krauss-Maffei Wegmann będzie w stanie dostarczyć pierwszy nowy wóz w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że broń dotrze do Sił Zbrojnych Ukrainy nie wcześniej niż w 2025 roku.

Kresy.pl/