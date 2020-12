Amerykański think thank: Dzięki pandemii koronawirusa chińska gospodarka szybciej wyprzedzi USA

Według amerykańskiego think tanku Chiny wyprzedzą USA i staną się największa gospodarką świata szybciej, niż sądzono dotychczas. Będzie to spowodowane pandemią koronawirusa.

Amerykańskie Centrum Ekonomii i Badań Biznesowych (CEBR) uważa, że w 2028 roku Chiny staną się największą gospodarką świata – pięć lat wcześniej niż sądzono dotychczas – podała w piątek agencja „Bloomberg”, powołując się na raport think thanku. Ma to związek z pandemią Covid-19.

Zdaniem ekspertów z CEBR Chiny walczyły z pandemią w „umiejętny sposób”, m.in. poprzez szybkie wprowadzenie ścisłego lockdownu.

Według CEBR wzrost gospodarczy w Chinach wyniesie średnio 5,7 proc. rocznie w latach 2021-2025, spowolni następnie do 4,5 proc. rocznie od 2026 do 2030 r. W przypadku USA przewiduje się, że w 2021 r. gospodarka odbije po pandemii, zaś w latach 2022-2024 wzrost PKB spowolni do 1,9 proc. rocznie. Potem z kolei spadnie do 1,6 proc.

Eksperci uważają także, że Indie wyprzedzą Japonię na początku przyszłej dekady. Staną się dzięki temu trzecią gospodarką świata. Jednocześnie Niemcy spadną z czwartego na piąte miejsce. Do 2024 r. Wielka Brytania spadnie z kolei na szóste miejsce.

Chiny były pierwszą gospodarką, która doznała uszczerbku z powody pandemii. Jednak według oficjalnych danych szybko się odrodziła. Według raportu to powinno skłonić zachodnie gospodarki do zwrócenia większej uwagi na stosowane w Azji metody.

bloomberg.com / Kresy.pl