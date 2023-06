Ukraina jest zainteresowana zakupem do 1000 bojowych wozów piechoty CV90

Ksylazyna - środek uspokajający, zatwierdzony do użytku dla zwierząt przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), przeniknął na nielegalny rynek narkotyków w Stanach Zjednoczonych. Producenci środków odurzających coraz częściej używają go do wzmacniania fentanylu. Liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem, w przypadku których wykryto tranq - jak określa się na ulicy ksylazynę, gwałtownie wzrosła w ostatnich latach. W kwietniu bieżącego roku Biały Dom uznał narkotyk za „nowe zagrożenie”, podała we wtorek telewizja France24.

"To pożera twoje ciało jak krokodyl” – powiedział reporterowi 45-letni Martin, który nie chciał podać swojego nazwiska, podczas wizyty w St. Ann's Corner of Harm Reduction, centrum wspierania narkomanów w nowojorskim Bronksie, gdzie mogą oni między innymi otrzymać czyste strzykawki. "Robi dziury w twoim ciele, twojej skórze” - konkretyzuje Martin, o którym dziennikarz napisał, że sam poznaczony jest takimi ranami na nogach i ramionach. Mógł przując ksylazynę nieświadomie, w związku z dodawaniem jej do fentanylu.