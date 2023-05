Czesi chcą zakupić 246 bojowe wozy piechoty CV90

Jak podają czeskie media, ministerstwo obrony tego kraju chce zakupić 246 szwedzkich CV90. Trwają negocjacje z producentem.

Czeski portal Lidovky.cz dowiedział się, że armia domaga się zwiększenia kontraktu o 36 transporterów opancerzonych. Pierwotnie przewidywano dostawę 210 maszyn. Teraz ma ich być 246.

Ma to być historycznie największe zamówienie dla czeskich sił zbrojnych. Jak czytamy: “Na zakup pojazdów bojowych produkowanych przez brytyjsko-szwedzki koncern pierwotnie przeznaczono 2,22 mld euro. Po zwiększeniu negocjowanego zamówienia ta kwota ma wzrosnąć”.

Czesi zabiegają także o pozyskanie licencji na produkcję w kraju wozów tego typu.

Przypomnijmy, czeski rząd wyraził zgodę na anulowanie wartego 50 mld koron przetargu na zakup bojowych wozów piechoty. Zamiast tego, Czesi zwrócą się bezpośrednio do BAE Systems, szwedzkiego producenta wozów bojowych CV-90, z zamiarem nabycia tych pojazdów opancerzonych. Dodajmy, że Czechy już wcześniej rozważały CV-90 w gronie potencjalnych kandydatów.

Czeska minister obrony, Jana Černochová oświadczyła, że przetarg anulowano w oparciu o opinie ekspertów w zakresie prawa. Nowe pojazdy mają zastąpić stare wozy bojowe, pochodzące jeszcze z czasów radzieckich.

Dodajmy, że wcześniej na zakup tych pojazdów, w liczbie 152 sztuk, zdecydowała się Słowacja, która przeznaczyła na zakup wozów blisko 1,7 mld euro.

CV90 Mk IV reprezentuje piątą generację gąsienicowego opancerzonego BWP CV90. Nowa wieża ma konstrukcję modułową, z możliwością uzbrojenia w działa główne kal. 30/40, 35/50 i 120 mm oraz zasobniki uzbrojenia dla zintegrowanych przeciwpancernych pocisków kierowanych i karabinów maszynowych. To także pierwszy zachodni wóz bojowy piechoty z kwalifikowanym systemem aktywnej ochrony. Posiada nowy silnik Scania o mocy do 1000 koni mechanicznych oraz najnowszą, zmodernizowaną, wytrzymałą skrzynię biegów X300. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu została zwiększona z 35 ton do 37 ton, co oznacza dodatkowe 2 tony ładowności, bez spadku mobilności pojazdu. Użytkownikami pojazdów CV90 są już: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Holandia, Dania i Estonia.

Kresy.pl/Lidovky.cz