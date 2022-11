UE całkowicie zastąpiła rosyjski gaz

We wtorek Polska Agencja Prasowa, w materiale pod tytułem "Multikulti – czy Polska jest na to gotowa", podała raport „Europolis. Migranci w Polsce”, przygotowany dla Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera przez Politykę Insight. W raporcie wskazano, że 2018 to pierwszy rok polskiego dodatniego salda migracyjnego. "Było to możliwe dzięki splotowi wielu wydarzeń, takich jak polepszenie się sytuacji gospodarczej w stosunku do wczesnych lat dwutysięcznych, przynależność Polski do Unii Europejskiej oraz wybuch konfliktów militarnych za wschodnią granicą" - czytamy.

Z raportu „Europolis. Migranci w Polsce” wynika, że zdecydowanie największą grupą osób przyjeżdżających do naszego kraju są Ukraińcy. W dalszej kolejności plasują się Białorusini i Rosjanie, a także obywatele dawnych państw Związku Radzieckiego, takich jak Gruzja czy Kazachstan.