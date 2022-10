„Podwójne standardy” – Macron oskarża USA o zawyżanie cen gazu dla Europy

Przypomnijmy, że na początku września br. miało miejsce kolejne uderzenie litewskich władz w polskie szkolnictwo na Wileńszczyźnie. Władze rejonu trockiego zdecydowały wówczas o rozwiązaniu dwóch najstarszych klas – XI i XII - w polskim Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, służącym licznym w tym rejonie etnicznym Polakom. Twierdziły, że w obu klasach nie było liczby uczniów wymaganych przez litewskie prawodawstwo, to jest 12. Jednak w praktyce klasy takie były wcześniej otwierane i choć litewskie ministerstwo edukacji nie przyznawało im finansowania, to samorząd mógł brak środków finansowych zrekompensować zrekompensować ze swojego budżetu. Tak dzieje się w przypadku polskich szkół w rejonach wileńskim i solecznickim, gdzie Polacy stanowią większość mieszkańców i gdzie w związku z tym samorządy rejonowe są kontrolowane przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin. Młodzi Polacy mieli uczyć się dalej w szkole w Landwarowie, ale szkoła w Połukniu nie zgodziła się na to z obawy, iż może to stać się argumentem za jej likwidacją. 9 września br. władze zdegradowały gimnazjum do szkoły podstawowej, a dzień później uczniowie klas gimnazjalnych zostali zawieszeni przez władze samorządowe w państwowym rejestrze uczniowskim. Nauczycieli uczą ich nieodpłatnie – nie otrzymali pensji za wrzesień.

Przeczytaj: Dwie polskie szkoły zdegradowane – tak zdecydował samorząd rejonu trockiego