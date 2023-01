Nieoficjalnie: Petr Pavel wygrywa wybory prezydenckie w Czechach

Petr Pavel wygrał wybory prezydenckie w Czechach. W II turze emerytowany generał pokonał byłego premiera i przewodniczącego ruchu ANO Andreja Babisza.

Lokale wyborcze zostały zamknięte w sobotę o godzinie 14:00. Wyniki po przeliczeniu 98,46 procent głosów wskazują, że Pavel otrzymał 58,01 proc. głosów, a Babisz – 41,98 proc. „Jestem przekonany, że to, co nas łączy, to znacznie więcej niż podziały” – oświadczył Petr Pavel, cytowany przez agencję Bloomberg.

„Jestem przekonany, że powinniśmy życzyć sobie Czech, które nie charakteryzują się złymi nastrojami, jak to określił Vaclav Havel, ale zasługujemy na Czechy, które będą republiką dobrobytu. Myślę, że mamy to, czego potrzeba i że możemy to zrobić”- powiedział.

„Niech prawda, honor i godność powrócą do całego naszego kraju” – napisał na Twitterze.

Ať se pravda, čest a důstojnost vrátí do celé naší země. pic.twitter.com/4hP5ubyYF5 — Petr Pavel (@general_pavel) January 28, 2023

Premier Petr Fiala pogratulował zwycięzcy. Wyraził nadzieję na owocną współpracę.

Zobacz także: Czechy: Babisz tłumaczy się ze swoich słów o Polsce. „Postępowałbym zgodnie z artykułem 5. NATO”

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich w Czechach zostaną podane we wtorek.

Pavel obejmie urząd w marcu. 9 marca złoży przysięgę prezydencką w Zamku Praskim. Zastąpi odchodzącego Milosa Zemana.

Petr Pavel wygrał także pierwszą turę wyborów prezydenckich w Czechach (35,4 proc. głosów). Andrej Babisz otrzymał wówczas 35 proc.

Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach wyniosła 70,19 proc. W pierwszej turze do urn poszło 68,24 proc. uprawnionych do głosowania. Zobacz także: Pierwsi ukraińscy żołnierze zakończyli szkolenie w Czechach

bloomberg.com / reuters.com / rmf24.pl / Kresy.pl