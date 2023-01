Ukraina już prowadzi rozmowy ws. pozyskania samolotów bojowych i rakiet dalekiego zasięgu

Lokale wyborcze zostały zamknięte w sobotę o godzinie 14:00. Wyniki po przeliczeniu 98,46 procent głosów wskazują, że Pavel otrzymał 58,01 proc. głosów, a Babisz - 41,98 proc. "Jestem przekonany, że to, co nas łączy, to znacznie więcej niż podziały" - oświadczył Petr Pavel, cytowany przez agencję Bloomberg.

"Jestem przekonany, że powinniśmy życzyć sobie Czech, które nie charakteryzują się złymi nastrojami, jak to określił Vaclav Havel, ale zasługujemy na Czechy, które będą republiką dobrobytu. Myślę, że mamy to, czego potrzeba i że możemy to zrobić"- powiedział.