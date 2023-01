Kandydat na prezydenta Czech obiecuje, że dotrzyma umów wobec Polski i państw bałtyckich

Petr Pavel kandydat na prezydenta Czech odpowiedział, na słowa Andreja Babisza, który oświadczył w niedzielę, że jako zwierzchnik sił zbrojnych byłby przeciwny wysłaniu czeskich wojsk do obrony Polski w razie ataku na nasz kraj.



„Zdecydowałem, że jeśli zostanę prezydentem w moją drugą podróż udam się z wizytą do Polski, aby zapewnić naszego dobrego sąsiada i przyjaciół z krajów bałtyckich, że dotrzymujemy umów i że Andrej Babiš nie przemawia w naszym imieniu” – poinformował w poniedziałek na Twitterze Petr Pavel, kandydat na prezydenta Czech.

Zdecydowałem, że jeśli zostanę prezydentem w moją drugą podróż udam się z wizytą do Polski, aby zapewnić naszego dobrego sąsiada i przyjaciół z krajów bałtyckich, że dotrzymujemy umów i że Andrej Babiš nie przemawia w naszym imieniu. — Petr Pavel (@general_pavel) January 23, 2023

„Swoim oświadczeniem, że z pewnością nie wysłałby naszych żołnierzy do Polski lub krajów bałtyckich, gdyby zostali zaatakowani, Babiš zignorował nasze zobowiązania sojusznicze i znacząco zagroził naszej wiarygodności i bezpieczeństwu” – dodał.

Kandydat na prezydenta Czech, były premier Andrej Babisz tłumaczy się ze swoich słów o Polsce. Andrej Babisz oświadczył w niedzielę, że jako zwierzchnik sił zbrojnych byłby przeciwny wysłaniu czeskich wojsk do obrony Polski w razie ataku na nasz kraj.

Były premier został zapytany w niedzielę, czy Czechy powinny wysłać swoje wojska do obrony Polski lub krajów bałtyckich w przypadku ataku na te kraje. Odpowiedział, że nie, ponieważ nie widzi potrzeby otwartego konfliktu zbrojnego. „Ja chcę pokoju, a nie wojny. W żadnym przypadku nie wysyłałbym naszych dzieci na wojnę. Polska nie zostanie zaatakowana, musimy temu zapobiec” – oświadczył.

W poniedziałek Babisz odniósł się do zadanego pytania jeszcze raz, tym razem na Twitterze. „Podczas debaty nie chciałem odpowiadać na hipotetyczne pytanie o inwazję na Polskę czy kraje bałtyckie. Jestem przekonany, że tak się nie stanie i nawet nie chcę o tym myśleć. Obowiązkiem światowych polityków jest zapobieganie wojnie” – napisał.

„Gdyby rzeczywiście doszło do ataku, to oczywiście postępowałbym zgodnie z artykułem 5. NATO. Nie ma co do tego dyskusji” – dodał.

Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2023

W piątek i sobotę w Czechach odbędzie się głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. W dwóch sondażach, których wyniki opublikowano w weekend, Petr Pavel uzyskał przewagę piętnastu punktów procentowych nad byłym premierem Andrejem Babiszem.

Zobacz także: Pierwsi ukraińscy żołnierze zakończyli szkolenie w Czechach

Kresy.pl