Stoltenberg: Obawy Turcji wobec dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO są uzasadnione

Przywódca Białorusi spotkał się w piątek z lokalnymi urzędnikami i przedstawicielami władz na seminarium pod tytułem "Aktualizacja metod i form pracy z ludnością na poziomie lokalnym". "Jeśli nie wyciągniemy wniosków z tego, co działo się w 2020 r. i później, to uczynimy ogromny krok w stronę scenariusza z Ukrainy. Ale to będzie dużo trudniejsze dla nas niż dla Ukraińców. Nie straszę was, wiecie, że nie mówię tego bez powodu" - oświadczył Łukaszenko, cytowany przez państwową agencję prasową BelTa.

"Moi drodzy, niech Bóg broni nas broni, by nie doszło do jakiegoś bałaganu. Wtedy my, władze, pójdziemy dalej. Nie chodzi o to, że będę biegał tu z karabinem maszynowym - to wy będziecie biec przede mną" - powiedział. "Chcecie tego? Ja nie" - dodał.