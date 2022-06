Słowacja kupi wozy bojowe piechoty CV90 Mk IV

Rząd Słowacji zdecydował o zakupie 152 bojowych wozów piechoty CV90 MkIV, produkowanych przez szwedzki koncern BAE Hägglunds.

O tym, że rząd Słowacji podjął decyzję o zakupie szwedzkich bojowych wozów piechoty CV90 MkIV poinformował we wtorek słowacki minister obrony, Jaroslav Nad’. Zamieścił w tej sprawie wpis na Twitterze.

„Słowacja podpisze kontrakt G2G [tj. międzyrządowy, z ang. government to government – red.] na dostawę 152 bojowych wozów piechoty na podwoziu gąsienicowym BAE Hägglunds CV90 Mk IV od Szwecji, w ramach działań na rzecz stworzenia ciężkiej brygady zmechanizowanej, wzmocnienia swojej obronności i wsparcia lokalnego przemysłu. Dziękuję Peterowi Hultqvistowi [ministrowi obrony Szwecji – red.] za świetną współpracę!” – napisał słowacki minister.

#Slovakia will sign G2G contract on delivery of 152 BAE Hägglunds CV90 MkIV tracked #IFVs from #Sweden in effort to build heavy mechanized brigade, reinforce its #defence and support local industry. 🇸🇰🤝🇸🇪 thanks Peter Hultqvist for excellent cooperation!

— Jaro Nad (@JaroNad) June 28, 2022