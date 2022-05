Ministerstwo obrony Słowacji wybrało preferowany Bojowy Wóz Piechoty

Według wpisu na Twitterze opublikowanego przez BAE Systems Hägglunds 26 maja, CV90 Mk IV został rekomendowany przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowackiej jako preferowany kandydat na nowy Bojowy Wóz Piechoty dla słowackiej armii.

W czwartek 26 maja 2022 roku BAE Systems Hägglunds ogłosiło za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że CV90 Mk IV został rekomendowany przez słowackie Ministerstwo Obrony jako preferowany kandydat na nowy BWP dla słowackiej armii.

BAE Systems Hägglunds is proud that our CV90MkIV has been recommended by the Ministry of Defence of the Slovak Republic as its preferred candidate for the procurement of IFV’s for the Slovak Army – to be delivered in close cooperation with Slovak industry. 💪🇸🇰🇸🇪 pic.twitter.com/o9FR7EVP0N

— BAE Systems Hägglunds (@BAESHagglunds) May 26, 2022