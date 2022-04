Ukraina negocjuje zakup armatohaubic Zuzana od Słowacji

Słowacja może sprzedać Ukrainie samobieżne armatohaubice na podwoziu kołowym Zuzana – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters.

W ukraińskich mediach pojawił się komunikat, że Ukraina prowadzi obecnie negocjacje ze Słowacją w sprawie dostaw samobieżnych armatohaubic. Informacje te potwierdził w niedzielę minister obrony Słowacji Jaroslav Naď. „Mogę potwierdzić, że prowadzimy rozmowy o sprzedaży” – powiedział Nad w telewizyjnej debacie. Nie podał dalszych szczegółów.

Negocjacje w sprawie zakupu tego sprzętu mają dobiegać końca. Ukraina ma zamiar kupić dwie baterie armatohaubic. Nauka obsługi Zuzany przez ukraińskich artylerzystów powinna potrwać około tygodnia.

Zuzana 155 mm to słowacki system artyleryjski z działem kalibru 45. i automatycznym ładowaniem. Jest to ewolucja haubicy samobieżnej 152mm DANA.

Jak informowaliśmy wcześniej, premier Słowacji Eduard Heger potwierdził w piątek, że Słowacja przekazała Ukrainie system obrony powietrznej S-300.

„Chciałbym potwierdzić, że Słowacja dostarczyła Ukrainie system obrony powietrznej S-300” – napisał Heger na Twitterze.

„Naród ukraiński odważnie broni swojego suwerennego państwa i nas też. Naszym obowiązkiem jest pomagać, a nie pozostawać w miejscu i być obojętnym wobec utraty życia ludzkiego w wyniku agresji Rosji” – dodawał słowacki premier.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022