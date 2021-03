Ukraina i Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #18)

Większość Ukraińców nie ufa Zełenskiemu, ale mimo wszystko wciąż pozostaje on liderem zaufania publicznego; Sługa Narodu odnotował duży wzrost poparcia, prorosyjska Platforma Opozycyjna-Za Życiem odnotowała jeszcze większy jego spadek; oligarcha Kołomojski objęty sankcjami USA za korupcję; posiadacze podwójnego obywatelstwa mają otrzymać zakaz zajmowania stanowisk rządowych i samorządowych; Biuro Prezydenta chce „weryfikacji” wyroków sądów wobec aktywistów i kombatantów; USA przekażą Ukrainie miliony dolarów wsparcia finansowego; pracownicy ambasady Ukrainy w Polsce zostali przyłapani na próbie nielegalnego wwozu waluty, złota i papierosów; Białoruś rozpoczęła przesyłanie swoich produktów naftowych poprzez rosyjskie porty; białoruskie służby miały zatrzymać grupę uzbrojoną w trotyl i materiały wybuchowe; Litwa nie chce wydać Białorusi Tichanowskiej; Ministerstwa Obrony Białorusi i Rosji podpisały umowę o programie partnerstwa strategicznego.

Ukraina i Białoruś

Większość obywateli Ukrainy nie ufa Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale pozostaje on na pierwszym miejscu w rankingu zaufania publicznego. Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Rating Sociological Group w dniach 2-3 marca. Zgodnie z wynikami 43% respondentów ufa urzędującemu prezydentowi, a 55% nie ufa.

Pozostali ukraińscy politycy oceniani są następująco: 17,1% respondentów ufa Julii Tymoszenko, a 70% wyraziło nieufność. Były prezydent, lider Europejskiej Solidarności Petro Poroszenko ma odpowiednio 25% i 73%. Za nimi uplasował się współprzewodniczący Platformy Opozycji – Za Życiem Jurij Bojko (24% i 59%), następnie poseł Platformy Opozycji – Za Życiem Wiktor Medwedczuk (15% i 70%), premier Denys Szmyhal (15% i 50%) i minister zdrowia Maksym Stepanow (12% i 32%).

Co więcej, 69% ankietowanych uważa, że ​​kraj zmierza w złym kierunku, 22% uważa, że zmierza w dobrym, a 9% ma trudności z udzieleniem odpowiedzi. Jak pokazują wyniki, sytuacja nie zmieniła się od początku lutego.

Wyniki badania pokazują również, że gdyby na Ukrainie wybory parlamentarne odbywały się w najbliższym czasie, to zdecydowanie wzięłoby w nich udział 59 proc. respondentów. Niespełna 12 proc. nie jest pewna, ale skłania się do głosowania.

Pod względem preferencji partyjno-wyborczych badanie, de facto za luty 2021 roku, wykazało pewne istotne zmiany w porównaniu ze styczniem br. Przede wszystkim zmienił się lider sondażu, którym obecnie jest proprezydencka partia Sługa Narodu, na którą zagłosowałoby 21,3 proc. wyborców, którzy wzięliby udział w wyborach. To wzrost o aż o 3,1 pkt proc. Dotychczasowy lider, opozycyjna względem obozu pomajdanowego i posiadająca prorosyjski charakter Platforma Opozycyjna-Za Życiem może liczyć na 18,1 proc. głosów, co oznacza spadek aż o 6 pkt. proc.

Duży wzrost poparcia, o 4,1 pkt proc., notuje też partia Batkiwszczyna byłej premier Julii Tymoszenko – obecnie zagłosowałoby na nią 14,4 proc. zdecydowanych wyborców. Partię tę wyprzedza jednak partia byłego prezydenta Petra Poroszenki, Europejska Solidarność z poparciem na poziomie 15 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). Na granicy przekroczenia progu wyborczego jest jeszcze partia Siła i Honor (5 procent, spadek o 1,4 pkt proc.).

Trochę poniżej progu wyborczego znalazły się m.in. Partia Radykalna Ołeha Laszki (4,4 proc., spadek o 0,2 pkt. proc.), a także neobanderowska Swoboda, która zanotowała wyraźny wzrost poparcia (z 3,6 do 4,4 proc.). Partia byłego premiera „Ukraińska Strategia Hrojsmana” ma 3,7 proc. poparcia (wzrost o 0,3 pkt proc.), Hołos – 3,6 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.), Partia Szarija – 2,6 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.), a UDAR Witalija Kliczki – 2,6 proc. (wzrost o niecały punkt proc.).

Stany Zjednoczone wpisały na listę sankcyjną ukraińskiego oligarchę Ihora Kołomojskiego. Powodem nałożenia sankcji na Kołomojskiego jest „znacząca korupcja”.

Zgodnie z propozycjami ukraińskich władz, na Ukrainie posiadacze podwójnego obywatelstwa mieliby otrzymać zakaz zajmowana stanowisk rządowych i samorządowych czy kierowniczych w przedsiębiorstwach strategicznych. Takie osoby miałyby mieć też zakaz prowadzenia kampanii wyborczych, a nawet przynależności do partii politycznej. W domyśle zapisy te mają dotyczyć głównie osób posiadających obywatelstwo rosyjskiej, to odnoszą się m.in. do przedstawicieli mniejszości narodowych na Ukrainie, szczególnie węgierskiej. Ci mają bowiem swoich reprezentantów politycznych na szczeblu samorządowym w regionach, gdzie Węgrzy licznie zamieszkują. Niejednokrotnie mają oni też węgierskie paszporty, co jest krytykowane przez niektóre środowiska ukraińskie, głównie szowinistyczne i nacjonalistyczne. Osobami takimi interesuje się też Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Biuro Prezydenta Ukrainy zainicjowało opracowanie „mechanizmu” w ramach którego dojdzie do sprawdzenia słuszności wyroków sądów oraz działań organów ścigania wobec kombatantów wojny w Donbasie oraz promajdanowych aktywistów. Jak zapowiedziano, celem działania tego mechanizmu ma być „przywrócenie sprawiedliwości”. Kancelaria prezydenta Zełenskiego nie wykluczyła, że ofiarami „niesprawiedliwego zastosowania przepisów czasu pokoju do oceny wydarzeń, które miały miejsce w kontekście zbrojnej agresji Rosji” mogły stać się na Ukrainie „setki weteranów i aktywistów”.

W ramach pakietu pomocowego wartego 125 mln dolarów Amerykanie przekażą Ukrainie m.in. kolejne patrolowce i radary przeciwartyleryjskie. Dodatkowa część pakietu, warta 150 mln dol., trafi do Ukraińców po spełnieniu określonych warunków.Waszyngtonowi zależy szczególnie na wdrożeniu reform wzmacniających kontrolę cywilną nad wojskiem, promujących większą transparentność i odpowiedzialność w przemyśle obronnym i w zamówieniach obronnych. Amerykanie oczekują też od Ukrainy zmodernizowania swojego sektora obronnego w kluczowych obszarach w zgodzie z zasadami i standardami NATO. Od 2014 roku Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc w zakresie bezpieczeństwa i obrony o łącznej wartości ponad 2 mld dolarów.

Dwóch pracowników ambasady Ukrainy w Warszawie zostało przyłapanych na próbie nielegalnego wwiezienia do Polski dużej ilości waluty, złota i papierosów.

Jak podały w sobotę służby prasowe rosyjskiego ministerstwa transportu, Białoruś rozpoczęła przesyłanie swoich produktów naftowych poprzez rosyjskie porty. W piątek ponad 5 tys. ton białoruskiej benzyny wysłano kilkoma pociągami do przeładunku poprzez terminal Portenergo w porcie Ust-Ługa. Pierwszy z tych pociągów wjechał na terytorium Rosji w sobotę rano i ma dotrzeć do terminalu we wtorek. Dostawcą jest rafineria w Mozyrzu na Białorusi. Ponadto, ładunek 3 600 ton oleju opałowego wysłano w sobotę, również z rafinerii w Mozyrzu, do przeładunku poprzez terminal naftowy w porcie w Petersburgu. Wysyłka tych ładunków odbywa się w zgodzie z międzyrządowym porozumieniem podpisanym przez Rosję i Białoruś w lutym br.

Białoruskie służby miały zatrzymać grupę uzbrojoną w trotyl i materiały wybuchowe. Wspomniał o tym prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, rozmawiając z pracownikami firmy Motovelo z Mińska.

Główny Wydział Śledczy na Białorusi zakończył śledztwo w sprawie czterech zaufanych osób Swietłany Tichanowskiej. Osoby to oskarżono z artykułów białoruskiego kodeksu karnego o przygotowywanie masowych rozruchów oraz szykowanie się do zajęcia budynków i obiektów. Zaznaczono, że sama Tichanowska jest oficjalnie poszukiwana i znajduje się na liście poszukiwanych a służby białoruskie wnioskują o jej ekstradycję. Wilno daje jednak do zrozumienia, że Tichanowskiej nie wyda.

Ministerstwa Obrony Białorusi i Rosji podpisały umowę o programie partnerstwa strategicznego. To pierwszy taki dokument między Moskwą a Mińskiem. Umowa określiła program strategicznej współpracy miedzy armiami dwóch państw na okres pięciu lat.

