Białoruś i Rosja zawarły partnerstwo strategiczne

Ministerstwa Obrony Białorusi i Rosji podpisały umowę o programie partnerstwa strategicznego. To pierwszy taki dokument między Moskwą a Mińskiem.

O podpisaniu tego rodzaju umowy poinformował we wtorek naczelnik Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Ministerstwa Obrony Białorusi oraz doradca ministra obrony Oleg Woinow. Jak podała agencja informacyjna BelTa umowa określiła program strategicznej współpracy miedzy armiami dwóch państw na okres pięciu lat.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„Po raz pierwszy podpisaliśmy program strategicznego partnerstwa” – podkreślił Woinow – „Ta współpraca pozwoli budować wyraźną perspektywę i rozwijać naszą współpracę z Federacją Rosyjską”. Zaznaczył przy tym, że to właśnie Rosja jest strategicznym sojusznikiem jego państwa.

O perspektywach współpracy w dziedzinie obronności między dwoma sąsiadującymi państwami mówił we wtorek także białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenko omawiając przebieg swojego niedawnego spotkania z Władimirem Putinem.

„Widzimy, co się dzieje” – tłumaczył konieczność współpracy ze wschodnim sąsiadem białoruski przywódca – „Jacy stali się zuchwali… Zaledwie kilka tygodni temu samoloty NATO wyleciały prosto do naszej granicy. I co mieliśmy zrobić? Podnieśliśmy Su-20. Samolot nowy – i poleciliśmy im na spotkanie. Zmyli się na odległość stu kilometrów. To znaczy, że będą nas ciągle zaczepiać i musimy odpowiadać.”

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Łukaszenko dał przykład doświadczeń we wzajemnej współpracy – przylot rosyjskich samolotów wojskowych w 2014 r. W czasie odbywających się na Białorusi mistrzostw świata w hokeju rosyjscy piloci pełnili dyżury w przestrzeni powietrznej tego państwa. Zaapelował nawet – „Dajcie nam te samoloty. Ale na tych samolotach, tak jak wtedy, Rosjanie i Białorusini powinni latać razem. A baz jest wystarczająco dużo, nie trzeba ich tworzyć, po co marnować pieniądze… Lepiej kupić lub zbudować do tego nowy samolot”.

Łukaszenko podkreślił, że białoruskie siły zbrojne nadal będą występować w ramach jednego zgrupowania wojsk z określonymi jednostkami armii rosyjskiej.

belta.by/kresy.pl