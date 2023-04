ISW: Rosja chce zwiększyć kontrolę gospodarczą nad Białorusią

We wtorek były prezydent USA Donald Trumpa stanął przed sądem w Nowym Jorku, gdzie postawiono mu łącznie zarzuty dotyczące 34 przestępstw. Dotyczyły one fałszowania dokumentacji biznesowej. Prokuratorzy oskarżają go o to, że zapłacił dwóm kobietom, aktorce porno i byłej modelce Playboya, by milczały na temat ich domniemanych kontaktów intymnych z politykiem. Trump nie przyznał się do żadnego z zarzutów.