Rosyjski ambasador twierdzi, że władze Białorusi chcą kontynuować integrację

Ambasador Rosji w Mińsku Dmitrij Mieziencew twierdzi, że władze Białorusi zgadzają się by „wznowić” proces integracji z jego państwem.

Odpowiadając w środę na pytanie agencji informacyjnej TASS Mieziencew stwierdził – „Słyszeliśmy od ambasadora [Białorusi w Moskwie Uładzimira] Siemaszki o tym, że strona białoruska jest gotowa do wznowienia tej solidnej, treściwej pracy, rezultatem której było uzgodnienie 27 map drogowych, parafowanie programu działań budownictwa związkowego”.

Rosyjski dyplomata twierdzi, że działania integracyjne mogą zostać wznowione już w tym roku. „Posiedzenie związkowej Rady Ministrów odbędzie się, bezwarunkowo, w tym roku. Agenda, którą omawialiśmy na posiedzeniu grupy wysokiego szczebla została zaproponowana jako nasycona. Ważne aby w ramach tej agendy, w miarę możliwości była uwzględniona wola gotowości z jednej i z drugiej strony do wznowienia pracy integracyjnej, powrotu do map drogowych, programu działań realizacji umowy związkowej” – powiedział Mieziencew odnosząc się do układu, który ufundował Państwo Związkowe Rosji i Białorusi.

Ambasador był nastawiony optymistycznie bowiem według niego oba państwa wypracowały już „unikalne doświadczenie współdziałania rządów, ministerstw, urzędów, ekspertów przez spory, przez, do czasu, nieporozumienia. Ale i na fundamencie dążenia do uwzględnienia interesów dla dobra wzrostu potencjału Państwa Związkowego”. Mieziencew wyraził przekonanie, że „integracja ekonomiczna nie zagraża kwestiom niepodległości Białorusi czy Rosji”. Jak dodał – „rzecz idzie dzisiaj o nowe pozycjonowanie, podwyższenie konkurencyjności, wsparcie eksportu towarów na rynki państw trzecich”.

Od końca 2018 roku władze Rosji naciskały na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniały udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanych temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu zeszłego roku rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związanych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma. Od tego czasu trwały negocjacje, których przeciąganie się może uniemożliwić podpisanie porozumień o pogłębieniu integracji 8 grudnia, czyli w rocznicę podpisania umowy z 1991 r. o rozwiązaniu ZSRR w toku których wypracowywano tak zwane mapy drogowe określające sposób integracji w ramach poszczególnych polityk sektoralnych. Jednak w trakcie grudniowych spotkań Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką ten drugi zablokował ich przyjęcie i w roku bieżącym spór dwóch państw ograniczył się już tylko do negocjowania cen rosyjskich gazu i ropy dla Białorusi.

tass.ru/kresy.pl