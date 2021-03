Łukaszenko: Schwytaliśmy komórkę terrorystyczną uzbrojoną w materiały wybuchowe

Białoruskie służby miały zatrzymać grupę uzbrojoną w trotyl i materiały wybuchowe – poinformowała w piątek agencja prasowa Biełta. Wspomniał o tym prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, rozmawiając z pracownikami firmy Motovelo z Mińska.

Aleksandr Łukaszenko powiedział: „Powiem Wam jeszcze coś… KGB wkrótce poinformuje Was, ile trotylu i plastycznych materiałów wybuchowych przemycono do kraju. Specjaliści to wiedzą. To nie jest grupa Awtuchowicza. To są nowi ludzie. Dobrze, że zostali zamknięci. Mieli dużo broni. Po co?”.

Podczas Białoruskiego Kongresu Ludowego prezes KGB Ivan Tertel mówił o zdławieniu działalności grup terrorystycznych na Białorusi: „Niektórzy uważają, że będą mogli wstrząsnąć krajem, przelewając krew zwykłych ludzi, których interesy wykorzystują jako przykrywkę. Działanie komórek terrorystycznych kierowanych przez Awtuchowicza i Olinewicza jest tego przykładem”.

Według niego członkowie tych grup terrorystycznych wysadzili w powietrze i podpalili obiekty agencji rządowych w obwodzie mińskim, grodzieńskim i homelskim. Zniszczyli mienie należące do organów ścigania i funkcjonariuszy ochrony. „Pod Mińskiem założyli skrytki z bronią i materiałami wybuchowymi. Komórki terrorystyczne pojawiły się praktycznie w całym kraju. Zaplanowano podjęcie bezpośrednich działań przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania i urzędnikom służby cywilnej” – twierdzi szef KGB. Ivan Tertel powiedział, że wierzy, że masowym ofiarom udało się zapobiec tylko dzięki wczesnemu zatrzymaniu tych komórek.

Ivan Tertel przekonywał, że według dostępnych danych na wolności są inni terroryści. „Posiadamy rzetelne informacje o zamiarach innych osób do popełnienia aktów terrorystycznych na terytorium naszego kraju. Podkreślę: są gotowi na wszystko, są gotowi popełniać zbrodnie i nie litują się ani nad kobietami, ani dziećmi” – powiedział urzędnik w przemówieniu na Białoruskim Kongresie Ludowym. „KGB jest świadome planów tych osób, w tym planów znalezienia osób do popełnienia tych czynów, planów dotyczących ich celów, w tym przywódców kraju i członków ich rodzin”.

