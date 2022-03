Rosja obiecała korytarze humanitarne dla kilku ukraińskich miast

Rosja zadeklarowała otwarcie na Ukrainie korytarzy humanitarnych, którymi ludność cywilna będzie mogła ewakuować się w poniedziałek z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum – podał portal Ukraińska Prawda w poniedziałek. Medium powołuje się na rosyjski resor obrony. Strona rosyjska twierdzi, że nastąpiło to na prośbę prezydenta Francji, który rozmawiał z Putinem.

Na prośbę Macrona skierowaną do Putina siły zbrojne Federacji Rosyjskiej od godziny 10.00 (od 9.00 czasu kijowskiego) ogłaszają zawieszenie ognia i otwierają korytarze humanitarne z Kijowa, Mariupola, Charkowa, Sum – podał rosyjski resort obrony. Pałac Elizejski zaprzecza, by prezydent Emmanuel Macron prosił w rozmowie telefonicznej Władimira Putina o utworzenie korytarzy humanitarnych, prowadzących na Białoruś i do Rosji. Prosił jedynie, by pozwolił ludności cywilnej wyjechać z ostrzeliwanych miast i dostarczyć tam pomoc – podaje portal RMF.

Rosjanie wytyczyli kilka tras, które wiodą prze wszystkim do ich kraju. Dla mieszkańców Kijowa przygotowano korytarz przez zniszczony Hostomel, następnie Czarnobyl do białoruskiego Homla, a dla uchodźców przewidziany jest następnie transport lotniczy do Rosji.

Z Mariupola jedna trasa wiedzie przez Nowoazowsk do rosyjskiego Rostowa nad Donem. Do Zaporoża prowadzi drugi korytarz. Mieszkańcy Charkowa i Sum mają możliwość wyjazdu do Biełgorodu (miasto w Rosji).

Jak podawaliśmy, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko powiedział w niedzielę, że Rosjanie ściągnęli w pobliże Kijowa duże siły wojskowe i w najbliższych dniach Władimir Putin prawdopodobnie da rozkaz szturmu ukraińskiej stolicy.

W czwartek 24 lutego armia Rosji rozpoczęła, na polecenie Władimira Putina, operację zbrojną przeciwko Ukrainie na pełną skalę.

pravda.com.ua / rmf24.pl / Kresy.pl