Zełenski nie potępił rzezi wołyńskiej [+VIDEO]

Paweł Lisicki brał udział w debacie pt. "Wołyń a relacje Warszawa-Kijów. Jak rozmawiać o ludobójstwie w sytuacji wojny na Ukrainie". "Jeśli przyjrzymy się dziś reakcji dużej części polskich elit, władzy i opozycji, to mam wrażenie, że mamy licytację, kto jest w stanie pójść dalej jeśli chodzi o dystans do swojej własnej przeszłości. To absolutne szaleństwo. Spójrzmy na ciąg wypowiedzi przedstawicieli zarówno rządu, jak i opozycji. Zaczęło się od rzecznika MSZ, który powiedział, że Polska jest sługą Ukrainy. Następnie prezydent w serii wypowiedzi o tym opowiada, że jest lobbystą ukraińskim, że jego głównym zadaniem jest bycie adwokatem Ukrainy na forum międzynarodowym. Czy to jest normalna postawa głowy państwa, która chce się cieszyć szacunkiem? Czy to jest element pewnej obsesyjności? Dalej mamy wystąpienie premiera do polskich ambasadorów, w którym szef rząd mówi, że nie ma suwerenności Polski bez suwerenności Ukrainy. Jest to postawa szalona" - powiedział, cytowany przez portal Do Rzeczy.

Podkreślił, że żaden inny światowy przywódca nie powiedział, że suwerenność jego kraju jest uzależniona od suwerenności innego państwa. "Logiczna zasada jest taka, że jeśli tak mówimy, to nie mamy suwerenności. Suwerenność polega na tym, że się ją ma, a nie że ona od czegoś zależy. Takie rzeczy mógłby powiedzieć np. gubernator Kalifornii, ale my nie jesteśmy w tej chwili jednym państwem z Ukrainą" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że opozycja prezentuje podobną postawę.