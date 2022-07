Media: Zełenski potępi rzeź wołyńską

Portal Gazeta.pl twierdzi, powołując się na swoje źródła, że w poniedziałek 11 lipca prezydent Ukrainy potępi rzeź wołyńską i skieruje do ukraińskiego parlamentu ustawę o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie.

Gazeta.pl napisała w niedzielę, że dowiedziała się z kręgów „bliskich ukraińskiej dyplomacji”, że w poniedziałek 11 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w swoim codziennym wystąpieniu potępić zbrodnie na niewinnych polskich ofiarach podczas rzezi wołyńskiej. 11 lipca to rocznica kulminacji zbrodni OUN-UPA na Wołyniu obchodzona w Polsce jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP.

Jednak głównym punktem, który ma przykuć tego dnia uwagę, ma być skierowanie do Rady Najwyższej Ukrainy przez Zełenskiego projektu ustawy o specjalnym statusie Polaków na Ukrainie. Krok taki ukraiński prezydent zapowiedział w maju podczas wizyty w Kijowie Andrzeja Dudy. Miałby to być akt prawny analogiczny do polskiej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

„Szczególnie dziękuję Sejmowi RP za uchwaloną niedawno ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, zmuszeni do ucieczki do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymają niemal takie same prawa i możliwości jak obywatele polscy. Legalny pobyt, zatrudnienie, edukacja, opieka zdrowotna i świadczenia socjalne. To wielki krok i gest wielkiej duszy, jakiego mógł dokonać tylko dobry przyjaciel Ukrainy. Ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższym czasie złożę podobny – lustrzany – projekt ustawy do Rady Najwyższej Ukrainy” – powiedział wówczas Zełenski.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że obywatele polscy nigdy nie spotkają się z sytuacją, w której potrzebują takich świadczeń w takich warunkach. „Ale takie ustawy mają wielkie znaczenie symboliczne, pokazujące, że Ukraińcy i Polacy są rodowici i równi” – podkreślił ukraiński prezydent.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenskiego zapytano o Banderę. „U nas od bohatera do wroga – jeden krok. Nie trzeba prowokować społeczeństwa”

Kresy.pl / gazeta.pl