Stany Zjednoczone zabrały głos w sprawie zbrodni w Buczy

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken potępił zbrodnie, do których doszło w podkijowskim mieście Bucza.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken zabrał w poniedziałek głos na temat okrucieństw, których rosyjska armia miała dopuścić się wobec ukraińskich cywilów w Buczy. Blinken zdecydowanie potępił zbrodnie przypisując je Rosjanom.

„Zdecydowanie potępiamy oczywiste okrucieństwa sił Kremla w Buczy i na całej Ukrainie” – napisał Blinken na Twitterze.

Sekretarz stanu USA obiecał zebranie pełnej dokumentacji na temat tych zbrodni i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

„Dążymy do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych czynów za pomocą każdego dostępnego narzędzia, dokumentujemy je i przekazujemy informacje” – dodawał Blinken.

We strongly condemn apparent atrocities by Kremlin forces in Bucha and across Ukraine. We are pursuing accountability using every tool available, documenting and sharing information to hold accountable those responsible.

