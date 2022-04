Posłowie z wyższymi uposażeniami z powodu inflacji

W sobotę odwiedzając jedną z firm w Ożarowie premier Mateusz Morawiecki użył po raz pierwszy terminu "putinflacja". "Dziś dobrze, żeby każdy Polak zrozumiał, że to, co widzimy, to jest inflacja spowodowana przez Putina – +putinflacja+. Inflacja spowodowana przez wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, przez agresję rosyjską" – mówił w sobotę szef rządu.

We wtorek Mateusz Morawiecki po raz kolejny przypisał negatywne zjawiska w gospodarce Władimirowi Putinowi. Tym razem chodziło o wyższe oprocentowanie kredytów. "Warto, żeby każdy Polak, który płaci wyższą ratę kredytu, wiedział, że jest to efekt +putinflacji+, jest to efekt wojny na Ukrainie" - mówił Morawiecki. Premier deklarował, że rząd wspólnie z Narodowym Bankiem Polski i Komisją Nadzoru Finansowego pracują nad ułatwieniem z korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. "To jeden kierunek działań, ale także inne, które - mam nadzieję - doprowadzą do tego, że rosnące stopy procentowe przynajmniej częściowo będą zamortyzowane" - powiedział premier.