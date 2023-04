Pentagon usunął Armenię z listy uczestników ćwiczeń Defender 23

Pentagon usunął Armenię z listy krajów, które mają wziąć udział w ćwiczeniach Defender 23.

Manewry mają na celu zademonstrowanie zdolności wojsk USA do szybkiego rozmieszczenia siły bojowej i sprzętu wojskowego, aby wzmocnić sojuszników, odstraszyć tych, którzy zagrażają pokojowi w Europie i obronić kontynent przed agresją – czytamy na stronie Pentagonu w opublikowanym w środę oświadczeniu.

Ćwiczenia Defender Europe mają służyć podniesieniu gotowości całego Sojuszu do kolektywnej obrony. Celem manewrów nie jest odpowiedź na jakąś konkretną sytuację, lecz podniesienie zdolności do współdziałania z sojusznikami i gotowości na poziomie taktycznym.

„Te coroczne, trwające prawie dwa miesiące ćwiczenia koncentrują się na strategicznym rozmieszczeniu sił stacjonujących w USA, wykorzystaniu wstępnie rozmieszczonych zapasów armii i interoperacyjności z europejskimi sojusznikami i partnerami” – powiedziała Sabrina Singh podczas spotkania prasowego w Pentagonie.

„W ćwiczeniach będzie uczestniczyło około 9 000 żołnierzy amerykańskich i około 17 000 żołnierzy z 26 krajów sojuszniczych i partnerskich, a ćwiczenia obejmą 10 różnych krajów europejskich” – dodała Singh.

Oprócz amerykańskich żołnierzy w ćwiczeniach wezmą udział wojska z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Holandii, Macedonii Północnej, Polski, Rumuni, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Mołdawia, Kosowa oraz Bośnia i Hercegowina nie są członkami NATO. W pierwotnej wersji oświadczenia wśród wymienionych krajów znalazła się także Armenia, jednak niedługo później została ona usunięta.

Armenia jest oficjalnym członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), do której należą m.in. Rosja i Białoruś

Jak informowaliśmy, ćwiczenia ODKB „Niezłomne Braterstwo”, które pierwotnie miały odbyć się w Armenii, zostały przeniesione do innego państwa członkowskiego sojuszu – Kirgistanu. 14 lutego ogłosił to na konferencji prasowej w Moskwie szef Połączonego Sztabu ODKB Anatolij Sidorow.

Wcześniej premier Armenii Nikol Paszynian powiedział, że Ministerstwo Obrony tego kraju poinformowało ODKB o niecelowości przeprowadzenia na jego terytorium ćwiczeń kontyngentów sił pokojowych „Niezłomne Braterstwo – 2023”.

ODKB to organizacja powstała w 2002 r. na podstawie traktatu podpisanego jeszcze w 1992 r. W skład organizacji wchodzą oprócz Kazachstanu Rosja, Białoruś, Armenia, Tadżykistan i Kirgistan. W przeszłości należały do niej Azerbejdżan, Gruzja i Uzbekistan, które jednak opuściły szeregi organizacji. Organizacja ma za zadanie zapobiegać konfliktom zbrojnym między jej członkami oraz gwarantować sojuszniczą solidarność dla zagrożenia dla któregokolwiek członka ze strony państwa trzeciego.

Jedyny jak do tej pory przypadek wykorzystania organizacji miał jednak miejsce wobec destabilizacji wewnętrznej. W styczniu 2022 roku Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym zaakceptowała wniosek prezydenta Kazachstanu o wsparcie operacyjne. Całe siły państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym wprowadzone do Kazachstanu oficjalnie liczyły 2.030 żołnierzy i 250 jednostek sprzętu. Wycofały się one po kilku dniach operacji.

27 września 2020 konflikt Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach ponownie eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Azerbejdżan rozbił w niej obronę Ormian. Interwencja Rosji sprawiła, że w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku Armenia przy mediacji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Azerbejdżan nie jest obecnie członkiem ODKB.

Po zwycięskiej dla Baku wojnie w Górskim Karabachu 2020 r. azerbejdżańscy żołnierze zaczęli kwestionować także międzynarodowo uznane granice Armenii właściwiej, które w części nie są delimitowane. W 2021 r. dochodziło do wkraczania Azerbejdżan na jej terytorium i do lokalnych starć. 1 sierpnia doszło do kolejnych ataków wojsk Azerbejdżanu na stanowiska karabaskich Ormian. Jeszcze poważniejsze ostrzały i wypady na terytorium Armenii miały miejsce w połowie września.

Bierność ODKB wobec naruszania granicy państwa członkowskiego – Armenii, przez państwo nie będące członkiem organizacji powoduje dystansowanie się Erywania. Na listopadowym szczycie przeprowadzonym właśnie w stolicy Armenii sojusz nie był w stanie podjąć istotnych decyzji.

Kresy.pl / defense.gov